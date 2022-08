Snapchat: rilasciate nuove funzioni per gli abbonati a Snapchat Plus

Ascolta questo articolo

Come noto, verso la fine di Giugno, il noto photo-sharing Snapchat ha introdotto un piano in abbonamento, denominato Snapchat Plus che, al prezzo di 3.99 dollari al mese, offre l’accesso a diverse funzionalità (anche sperimentali e in anteprima) cui, nelle scorse ore, se ne son aggiunte altre.

Sino a qualche giorno fa, Snapchat proponeva ai suoi abbonati “vantaggi” quali il poter esibire lo Snapchat+ Badge, il poter guardare chi stia rivedendo le proprie Storie, il poter personalizzare l’icona dell’app, senza dimenticare la facoltà di condividere la posizione esatta con alcuni amici scelti, e il poter vedere in cima, come prioritari, gli Snap di alcuni utenti configurato come “miglior amici” (BFFs). In seguito, tra le funzioni in dotazione, Snapchat ha guadagnato anche quella che permette (presto in arrivo per tutti), tramite la propria versione web based, di condividere video, far chiamate, e chattare (anche se, al momento, non si possono ancora usare gli effetti AR, pezzo forte del fantasmino bianco).

Nonostante le funzioni in questione siano ancora poche, la società controllante di Snapchat, Snap Inc, ha rivelato che il suo piano d’abbonamento Plus per Snapchat, ora presente in 20 mercati, sta avendo un discreto successo. In meno di due mesi di vita, stante il varo di Snapchat Plus il 29 Giugno, sono diventati più di un milione gli utenti che si son abbonati allo stesso.

Onde celebrare quest’importante traguardo, inatteso dai più, Snap Inc ha introdotto nuove funzioni a beneficio degli snapchatters paganti, seppur in gran parte di carattere estetico. Innanzitutto, è possibile cambiare, con un emoji a propria scelta, l’icona della freccia vuota blu che appare quando si rientra nella fattispecie casistica della chat letta. I Bitmoji, gli avatar di Snapchat, possono essere corredati di nuovi sfondi, come l’ambientazione della spiaggia tropicale, lo sfondo di marmo, o quello in oro scintillante. Sempre come personalizzazione estetica, è ora possibile customizzare con nuovi design e colori le icone dell’applicazione.

La novità funzionale più importante inserita in Snapchat Plus riguarda però le “risposte prioritarie alle Storie“, che permetteranno di farsi notare dalle proprie Snap Stars preferite.