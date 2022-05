Snapchat: nuovi report positivi, iniziative comunicate al NewFronts 2022

Ascolta questo articolo

Reduce da un Partner Summit ricco di novità, Snap Inc ha diffuso alcuni dati molto interessanti in merito alla propria piattaforma Snapchat e, nel contempo, in occasione di un altro evento, ha comunicato nuove iniziative in favore di contenuti e pubblicità.

Col passare del tempo, secondo un report reso noto da Snap Inc, la casa madre del photo sharing, Snapchat ha investito sempre di più sugli strumenti per aiutare le persone a connettersi, con la conseguenza che il 95% degli Snapchatter conferma di trovare aiuto nelll’app per rimanere in contatto con amici e familiari. Grazie agli strumenti AR, nelle scorse settimane soggetti a ulteriori annunci, gli utenti sono riusciti a essere maggiormente se stessi (secondo l’87% degli Snapchatter), tanto che non stupisce sapere che sia Snapchat la social platform col più alto livello di felicità dei suoi utenti.

Questi ultimi, per un 82%, si impegnano attivamente con i marchi, mediante gli strumenti AR da questi messi a disposizione per provare i prodotti, con la conseguenza di risultare sempre più propensi poi a effettuare “un grande acquisto, come un laptop, uno smartphone o persino un’auto“. Considerando poi che “gli Snapchatter hanno il 30% di probabilità in più di effettuare un acquisto sui social media rispetto ai non Snapchatter, è più importante che mai che il tuo marchio sia presente su Snapchat“.

All’edizione appena conclusasi del NewFronts 2022, Snapchat ha annunciato altre novità. Si parte (dopo i test eseguiti anche con Kraft e Molson Coors) con “Snap x Cameo“, un programma che permette agli inserzionisti video di Snapchat di collaborare con i migliori talenti di Cameo (circa 45mila), tra cui influencer, artisti, atleti, musicisti, nel realizzare inserzioni video personalizzate nel formato breve adatto a Snapchat. Nell’ambito di tale iniziativa, grazie al già varato Creator Marketplace, i creators avranno nuove opportunità di guadagnare “collegandoli con nuove partnership di inserzionisti “.

Un’altra novità annunciata è lo Snap Promote, uno strumento pubblicitario, con risultati migliori rispetto al feed For You presente nella pagina delle Storie, destinato ai partner di contenuti su Discover. Non sono mancati annunci di nuovi contenuti Snap Original, in genere molto apprezzati dalla generazione Z, e il rinnovo degli accordi con le leghe di NFL, WNBA, NBA, in considerazione del fatto che lo scorso anno 205 milioni di persone hanno guardato proprio su Snapchat i relativi contenuti sportivi. Non mancheranno, infine, diverse iniziative di inclusività, condotte assieme a partner quali Bunim-Murray Productions, Future Studios, Eagle Vision, NEO Studios, Kids at Play, Unanimous Media, Leopard USA, etc.