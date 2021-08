Snapchat: novità per Scan, Spectlacles, rumors su karaoke e rubrica telefonica

Reduce da una seconda trimestrale con molti lati positivi, in ragione degli utenti attivi giornalieri saliti a 293 milioni (+ 55 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno prima) e delle entrate attestatesi a 982 milioni di dollari (+ 116% rispetto allo stesso periodo del 2020), la piattaforma di photo sharing creativo Snapchat – per altro anche oggetto di rivelazioni provenienti dal mondo dei leakers – ha annunciato diverse novità per la funzione Scan, senza trascurare gli occhiali Spectacles.

Le prime novità annunciate da Snapchat riguardano l’implementazione di alcune migliorie promesse a Maggio, durante il Partner Summit 2021: nello specifico, la funzione di ricerca visiva “Scan”, che permette anche di riconoscere animali e piante, di scansionare vini e cibi, e di risolvere problemi matematici, spesso trascurata perché richiedeva troppi passaggi per accedervi, è stata messa più in primo piano, visto che “è visibile ogni volta che la fotocamera è aperta“, con un pulsante posto direttamente quello di scatto.

La funzione in questione, inoltre, acquisisce la capacità, accennata a inizio anno, di consentire l’acquisto di un capo d’abbigliamento sul quale si è puntata la fotocamera e, in più, ora mostra un menu nella parte bassa dell’interfaccia, con informazioni (frutto della collaborazione con partner come PlantSnap, DogScanner, Shazam, etc) sul soggetto riconosciuto, suggerimenti per giocarci in AR e rimando “Scopri di più con Scan” che permette anche di identificare un prodotto.

Dulcis in fundo, arrivano anche le Camera Shortcuts che, in base a quello che è l’ambiente circostante, suggeriscono musica e AR Lens (obiettivi in realtà aumentata): proprio a proposito di realtà aumentata, l’azienda del fantasmimo, Snap Inc, ha reso noto d’aver proceduto ad aggiornare le facoltà di scansione dei suoi ultimi occhiali smart, Spectacles, che ora tengono conto di quel che circonda l’utente per suggerire obiettivi simili.

Dal redattore Alexey Shabanov di Testing Catalog, invece, arriva la scoperta dell’arrivo dell’obiettivo Magic Karaoke che, attinta un’immagine con volto dalla Galleria, la trasforma in un cartone in grado di cantare in karaoke una delle cinque canzoni proposte. Non meno importante è quanto appurato dal leaker Alessandro Paluzzi che, prospettando il futuro collegamento della rubrica telefonica con la lista amici di Snapchat, spiega come in futuro sarà possibile, come già ad es. con Duo, Telegram, WhatsApp, avviare direttamente dalla rubrica una chat, o una (video) chiamata con questa piattaforma.