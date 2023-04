Snapchat: novità musicali, per chatbot e Lens su Teams

Torna alla ribalta Snapchat, con una serie di novità, tra cui nuovi suoni usabili per i propri creators, più sicurezza per il suo chatbot e le sue Lenti usabili anche nelle chiamate video su Microsoft Teams.

Di recente, Snapchat ha lanciato un chatbot basato su GPT per gli abbonati al piano Snapchat+. Il Washington Post ha però scoperto che tale bot aveva fornito risposte improprie e la stessa casa madre Snap Inc aveva ammesso che era stato possibile indurlo (per lo 0,01% dei casi, però) a fornire risposte contro le loro policy guida. Per tale motivo, è stato appena messo un filtro età a guardia del chatbot: tale filtro fornisce all’intelligenza artificiale la data di nascita degli utenti affinché le risposte siano conformi con la loro età.

Nelle settimane successive, arriverà attraverso il Family Center una serie di strumenti che fornirà a tutori e genitori approfondimenti su come i giovani di casa interagiscono col chatbot e sulla frequenza delle interazioni. Nel post conclusivo condiviso sul proprio blog Snap Inc ha spiegato che il chatbot usa la cronologia delle conversazioni per migliorare le risposte e che non è da intendersi come un “vero amico“.

Ormai da qualche giorno è operativo l’effetto dell’accordo tra Microsoft e Snap Inc. che porta le Lenti di Snapchat durante le videochiamate su Teams. In pratica, su Teams basta andare nell’opzione degli “Effetti video”, e quivi giunti selezionare “Snapchat”: in questo caso si potranno usare le 26 lenti di Snapchat più popolari, magari per cambiarsi in un personaggio animato, o per cambiare lo sfondo. Ovviamente, nel passare a video chiamate più serie, bisognerà ricordarsi di rimuovere la lente scelta in precedenza.

Infine, Snapchat ha annunciato un’espansione della libreria musicale Sounds, che offre brani da usare nelle Storie e negli Snap, grazie ad accordi con enti che gestiscono la proprietà intellettuale e con etichette discografiche, per artisti di grido ma anche per autori locali. Da notare che in alcuni casi gli artisti saranno anche supportati dall’Sounds Creator Fund.