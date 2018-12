Snapchat: ecco le sfide Lens Challenges. Scoperte anche ulteriori feature e rivisitazioni in test

Snapchat, l’app gestita da Snap Inc, la società di Evan Spiegel realizzatrice dei nuovi occhiali smart Spectacles, sta lentamente riprendendosi, guadagnando utenti rispetto allo scorso anno ma, complice un restyling non molto azzeccato, nel terzo trimestre del 2018 ha accusato un leggero (2 milioni) calo di utenti e, quindi, è dovuta correre ai ripari con vari correttivi. A questi ultimi, si è appena aggiunta una simpatica funzionalità in stile TikTok, prodromo dell’arrivo di ulteriori novità.

La prima novità, ufficialmente annunciata da Snapchat, riguarda le sfide, un sistema che – data la natura profondamente competitiva dell’essere umano – ha decretato il successo di vari giochi, es. Fortnite, e piattaforme, es. YouTube: nello specifico, l’app dei post effimeri ha varato le “Lens Challenges”, che permettono di creare degli snap competitivi a tema, mirati su una particolare canzone, ballo, o evento.

Il tutto parte dal carosello delle Lens, ove l’icona del sorriso – viatico per il “Lens Explorer” – permette di scegliere le varie sfide già presenti in cui cimentarsi: tra queste, ve ne sono di create dall’azienda, come “Jingle Bells”, che prevede di muovere le labbra sulla base del testo, in scorrimento, dell’omonima canzone interpretata da Gwen Stefani, condividendo (pubblicamente, o privatamente solo con i propri amici) il risultato una volta soddisfatti, o create dalla community della piattaforma, come “Disappear”, realizzata dallo user Jye Trudinger e basata sull’occultamento di un elemento tramite un gioco di sovrapposizione ottenuto con due scatti. Naturalmente, è anche possibile limitarsi a curiosare nel Lens Explorer solo per visionare le Lens Challenges pubblicate dagli altri utenti di Snapchat.

Non mancano delle novità date come ancora in sperimentazione e, quindi, in arrivo solo prossimamente. Queste ultime, scoperte dalla programmatrice Jane Manchun Wong in una beta per Android, sono di vario genere, e partono da una revisione della barra navigazione che, portata a 4 schede, permetterà di accedere più rapidamente a Mappe e Memorie. In più, all’interno della fotocamera, sarà consentito un più semplice accesso alle modalità Griglia, Timer, e “Acquisizione Batch” (una rivisitazione del normale scatto continuo, o burst mode).

Più di stampo creativo, invece, saranno i “Charms”, che permetteranno di scoprire più dettagli sui segni zodiacali, propri o degli amici, e di festeggiare assieme il compleanno qualora intercorra una settimana tra il proprio e l’altrui anniversario. Dulcis in fundo, una nuova modalità ritratto che, a quanto pare, dovrebbe occuparsi di sfocare lo sfondo di un soggetto, o/e di applicarvi un gradiente cromatico.