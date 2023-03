Snap Streaks (test): ora è possibile metterle in pausa su Snapchat

Ascolta questo articolo

Di recente, Snapchat ha introdotto un chatbot basato sulla tecnologia GPT di OpenAI nel suo abbonamento Snapchat+. All’Investor Day di Febbraio, poi, sono arrivati altri annunci: Snap Inc ha riferito che ora Snapchat ha 750 milioni di utenti attivi al mese e 2,5 milioni di abbonati. In più, sono stati messi a disposizione musica con licenza ai creators mentre gli sviluppatori potranno realizzati effetti e Lens ancora più realistici grazie al ray tracing.

Nelle scorse ore, a tale novità se ne è aggiunta un’altra, invero già chiacchierata da qualche tempo grazie ai soliti ben informati leakers. Come noto, una delle funzioni più interessanti di Snapchat è quella che permette di creare delle strisce di messaggi con la stessa persona. Queste strisce, chiamate Snap Streaks, sono un po’ il metro di quanto sia forte l’amicizia con quella data persona e spesso gli utenti trovano difficili interromperle, temendo che ciò sia sintomo di un rapporto che si sta raffreddando.

In passato, quando ciò capitava, non erano pochi gli utenti a scrivere all’assistenza di Snapchat chiedendo di ripristinare una Snap Streak interrotta. La piattaforma è consapevole da tempo di quest’esigenza e, per tale motivo, ha deciso di provvedere con la funzione “Streak Restores” che consentirà di prendersi una pausa dall’app senza sentirsi in colpa, potendo poi “riaccendere la scintilla” con un semplice e solo tocco.

Nella prima fase del test, avviato negli Stati Uniti, Snapchat consentirà di ripristinare gratuitamente una sola Snap Streak. Dall’interno dell’app, però, gli utenti potranno comprare altri ripristini, o Streak Restores, però pagandoli: per la precisione il costo di ogni ripristino sarà di 99 centesimi a pausa. Snap Inc, la parental company, nell’annuncio relativo a questo test ha però fatto anche una rivelazione importante, asserendo “che presto implementerà la possibilità per gli utenti di Snapchat + di congelare le serie“.

Ciò si tradurrà, in pratica, nel fatto che, per ripristinare una striscia di interazioni interrotta, occorrerà pagare due volte. In primis risultando iscritti a Snapchat+, e poi pagando i ripristini aggiuntivi.