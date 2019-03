Skype: la versione stabile integra le notifiche via mail, quella Insider le chiamate di gruppo con 50 utenti

Non v’è dubbio che, nonostante i notevoli progressi ottenuti da WhatsApp anche di recente, sia ancora Skype l’applicazione preferita per le comunicazioni VoIP (Voice over IP) in ambito aziendale, o per rimanere vocalmente in contatto con i propri cari lontani. Normale, quindi, che Microsoft vi dedichi continue attenzioni, come rappresentato dalle notifiche via mail per chiamate e chat perse, e le chiamate di gruppo fino a 50 persone.

Può capitare che, impegnati nel tran tran quotidiano, si possa perdere un’importante comunicazione testuale o telefonica ricevuta tramite Skype e, per tale motivo, Redmond ha aggiornato ad hoc la sua versione di Skype scaricabile nel Microsoft Store (ma anche la variante web di recente sottoposta anche ad altre migliorie).

Ora, con l’arrivo della release 8.40.0.70 di Skype per Desktop Windows (che ha sostituito definitivamente la versione Classic), in caso di messaggi ricevuti ma non letti, o di chiamate perse, si riceverà una notifica via mail.

Per intervenire sulla nuova funzionalità delle notifiche ricevute via posta elettronica, attiva di default, basta entrare nelle impostazioni dell’app (attraverso l’icona dei 3 puntini orizzontali in alto a destra), e scegliere la voce “Notifiche” posta tra Messaggistica e Contatti. A quel punto, recandosi in basso, l’eloquente voce “Notifiche E-Mail” permetterà di ricevere, o meno, i promemoria per gli elementi menzionati.

Infine, una novità anche per quanti hanno aderito al programma Insider Preview di Skype (impostazioni>Guida e feedback> Join preview) in modo da poter collaudare in anteprima (fornendo adeguati feedback) le novità alle quali il team di Redmond lavora in ambito VoIP: con l’arrivo della release 8.41.76.62, Skype rende meno fastidiose e più discrete (in vece delle normali suonerie) le notifiche per partecipare alle chiamate, che – in forma collettiva, ovvero di gruppo – ora passano dai precedenti 25 agli attuali 50 membri massimi, in modo da supportare al meglio le aziende di piccole-medie dimensioni, e le reti vi vendita sparse sul territorio.