Skype Web ottiene un restyling e funzionalità da client, Skype per Windows testa novità per stati e chiamate in arrivo

Microsoft, la software house di Redmond nota per aver dato i natali al sistema operativo Windows, da tempo ampliatasi anche nel settore professional, grazie all’acquisizione del social Linkedin e del VoIP Skype, ha annunciato una serie di novità proprio a beneficio di quest’ultimo.

Per quanto riguarda la variante web based di Skype, accessibile ricorrendo ai browser Edge e Chrome, su computer con Windows 10 o macOS 10.12 (e oltre), è stato rilasciato un aggiornamento che mette a disposizione funzionalità da tempo in test, ma già varate per il client in uso sui PC.

Innanzitutto, arriva in dote un nuovo design che, tra le varie migliorie, mette a disposizione (a destra della tab contatti) una rinverdita barra delle notifiche (con tanto di alert in formato push), nella quale gli utenti più indaffarati potranno recarsi per visionare chi li abbia menzionati, citati, o le reazioni rilasciate ai propri messaggi.

All’interno delle chat, un po’ come allo studio presso WhatsApp, è stato inserito un sistema di ricerca avanzata, per trovare determinati messaggi sulla base di parole chiave o brani di frasi, ed una galleria dei media, sempre con annessa ricerca delle foto o dei video condivisi in sede di chiacchierata testuale.

Le videochiamate (one-to-one, o di gruppo) possono essere condotte nell’esordiente risoluzione HD, ed è possibile operare la registrazione delle telefonate: infine, ma sempre per Skype Web, è possibile cambiare l’immagine del profilo, variare le impostazioni, controllare il proprio credito Skype, mutare il proprio messaggio di stato, e molto altro.

Sostanzialmente, si tratta di novità immediatamente accessibili recandosi all’indirizzo internet di Skype Web (https://web.skype.com/) ma, in caso contrario, per forzarne l’attivazione, è possibile provare a cancellare la cache del browser, prima del riavvio dello stesso.

Anche l’applicazione sperimentale di Skype per Windows ha ricevuto diverse implementazioni, riportate nell’ultimo changelog. In particolare, la versione 14.41.43.0 di Skype Preview propone un aggiornamento di stato migliorato, visto che – impostato lo stesso scegliendo un messaggio predefinito, o componendone uno proprio con testo ed emoticons – è possibile farlo vedere a tutti nell’elenco delle chat. Inoltre, torna – a gran richiesta – la facoltà di aggiungere a quelle già in corso (senza interromperle) le chiamate in arrivo.