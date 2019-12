Skype: funzione Riunione per tutti, voci sulla modifica del nome utente

Nato come software per le telefonate VoIP, Skype sta diventando sempre più un sistema anche di chat e messaggistica istantanea, inteso a piacere a un’utenza più mainstream: in tale contesto vanno considerate le ultime novità messe a disposizione da Microsoft che, al suo fiore all’occhiello, ha destinato una nuova tornata di innovazioni, oltre alla promessa di una svolta “storica”.

Nelle scorse ore, Redmond ha avviato la distribuzione di una nuova release di Skype, la 8.55 che, messa a disposizione delle piattaforme web based, Linux, macOS, Windows, iOS e Android, va ben oltre il consueto e pur presente insieme di correttivi. Nello specifico, col nuovo aggiornamento, viene resa disponibile (dopo un adeguato periodo di test) una funzione, nota come Meet Now (Riunione), che permette di invitare – a un medesimo spazio di collaborazione – i propri contatti Skype, ma anche coloro che non dispongono di questo programma.

Utilizzare la funzionalità in oggetto è semplice, e prevede che si parta dall’apposita voce in “Chat” per generare il link d’invito che potrà essere distribuito via Gmail, Outlook, o in altro modo: coloro che lo riceveranno, dopo avervi cliccato/tippato, dovranno semplicemente scegliere tra il sostenere una chiamata anche video o solo audio, e ricorrere al pulsante “Avvia chiamata”.

Comune a tutte le versioni di Skype, con la release 8.55, è anche la generazione delle note vocali, della durata massima di 2 minuti, ottenibili dopo essersi affidati all’icona del microfono. Su Android, invece, arrivano piccole ma significative implementazioni, come il ritocco con filtri, scritte, etc dei video o delle foto ottenute dalla fotocamera in-app e, tra le opzioni per l’imaging, quella che prevede la scansione e l’invio di documenti, o la redazione di note su una lavagna prima dell’invio.

Non meno importante, infine, è quanto rivelato da un community manager di Skype che, nello spiegare come sul nuovo Skype 8 sia possibile vedere il proprio nome utente (dalla voce “Account e profilo” delle Impostazioni, cercando “Nome Skype” sotto “Il tuo profilo Skype”), ha ammesso che Microsoft sta lavorando ad una feature che, com’era già possibile un tempo, attraverso un tasto Edit, consentirà (sebbene non esista in merito una data per il roll-out) di modificare il proprio nome utente (attualmente scelto automaticamente dal servizio in fase di registrazione), sancendo – di fatto – il ritorno dei nickname.