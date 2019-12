Skype: con Meet Now le chiamate si aprono anche a chi non abbia un account

È trascorso quasi un mese da quanto venne rilasciata una feature per la traduzione delle conversazioni in lingue diverse dalla propria, e introdotta una nuova icona, ed è già tempo di ulteriori novità per Skype, la celebre app di chiamate VoIP e chat gestita da Microsoft.

Mettendo mano ancora una volta alla funzione delle chiamate, dopo quanto fatto a Settembre con le chiamate di gruppo programmabili, Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento, attraverso il canale beta degli Insider, per la release 8.55.76.124 di Skype Insider Preview, nel quale, oltre a correggere piccoli dettagli, come il rilevamento corretto della modalità scura in Windows 10, o l’app che appariva off-line appena dopo l’avvio, quando ridotta in miniatura sul vassoio di Windows, arriva in dote un’utilissima feature.

Il riferimento è alla funzione “Meet Now” (da non confondersi con un’omonima feature di Microsoft Teams) che, in veste di nuovo pulsante in-app, posizionato a sinistra, accanto alla voce “New Chat”, permette di avviare rapidamente una chiamata, invitandovi a partecipare – previa condivisione del link generato – anche chi non possedesse già un account Skype.

Sempre tramite il medesimo accesso, quindi via Meet Now, è possibile generare una chat di gruppo, che, nel contempo, fungerà da supporto affinché gli interlocutori possano scambiarsi dei messaggi testuali.

Il team di Skype, in occasione dell’aggiornamento in questione, ha anche attenzionato gli utenti della piattaforma Android: nello specifico, è stata fornita una exit strategy per il problema che andava a impattare sulle notifiche di chiamate e messaggi (in sostanza, passando per la disinstallazione e la reinstallazione dell’app, meglio ancora se dopo averne cancellato la cache) e, in più, è stato rilasciato un minor update che, ora, consente di visionare in anteprima un elemento multimediale, foto o video che sia, rieditandolo al volo se del caso, prima di shararlo via Skype con i propri contatti.