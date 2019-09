Skype: chiamate di gruppo programmabili, migliorie alla Split View e dark mode

Anche Skype, la principale app di comunicazione VoIP sul mercato, usata anche alla stregua di una chat-app, torna ad aggiornarsi dopo un periodo di assenza dai riflettori, con una nuova release prodiga di novità per tutte le piattaforme sulle quali è in uso.

In ambito mobile e desktop, la release 8.52 di Skype ha introdotto, a favore dei gruppi, una feature prima appannaggio solo delle comunicazioni individuali 1 a 1: si tratta delle telefonate di gruppo programmabili, per il cui uso è semplicemente necessario scegliere gli interlocutori da coinvolgere, e fissare un dato orario per l’evento comunicativo.

Ancora in ambito desktop, Skype acquisisce una nuova modalità di condivisione dei contatti, in base alla quale trascinando il riferimento di un interlocutore dall’elenco dei contatti a una chat in corso, verrà chiesto se si intenda solo condividerne le informazioni relative, o includerlo nella conversazione.

Più sul versante esclusivo mobile, appannaggio degli utenti delle piattaforme Android e iOS, arriva in dote la funzionalità nota ed apprezzata, vista la capacità di contribuire ad una maggior autonomia dei terminali, specie se dotati di display AMOLED, della dark mode, ormai contemplata a livello di sistema sia da Android 10 che da iOS 13, freschi di rilascio definitivo.

Sempre nella medesima release, il changelog – che elenca gli immancabili bugfix, correttivi, e miglioramenti prestazionali – dettaglia diverse migliorie relative alla modalità di conversazione “Split Wiew”: nello specifico, la finestra della conversazione, ora beneficiata anche di indicatore di nuovi messaggi, può essere spostata e ridimensionata come si desidera e, se ridotta a icona, torna immediatamente a dimensione normale nel caso in cui una delle chat recenti riguadagni attualità in virtù dell’avvio di una nuova conversazione.

Allineandosi a WhatsApp, che annovera la medesima feature, seppur in beta sin dal lontano 2017, quando era in auge Android 7 Nougat, ora anche Skype, sempre sul robottino verde, supporta il pratico meccanismo delle notifiche raggruppate, senza che – per altro – venga meno la facoltà di rapportarsi e interagire con le singole notifiche dell’app.

Al momento, l’update 8.52, annunciato da poco ma in roll-out dal 16 Settembre, necessita ancora di qualche ora perché sia a pieno regime, con alcune delle feature menzionate che risulteranno attivate da server remoto in una manciata di giorni.