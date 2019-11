Skype: ufficiale l’aggiornamento che introduce nuova icona e Conversazioni tradotte

Non v’è dubbio che, per quanto siano diffuse e complete le applicazioni di messaggistica istantanea, quando si tratta di interazioni a distanza di carattere (anche) professional, a primeggiare sui rivali di categoria sia ancora la redmondiana Skype che, proprio di recente, si è prodotta in nuovi aggiornamenti, sia di sostanza che meramente estetici.

Nel primo caso, attraverso un post sulla propria press room, Microsoft ha ufficializzato il roll-out, per device mobili e computer, della release 8.54. Quest’ultima, oltre a diversi bugfix volti a migliorare l’esperienza d’uso della VoIP app, incrementandone performance e stabilità, migliora una funzione che, per vie traverse, era già presente dal 2015. Si tratta della traduzione simultanea tra due interlocutori che parlano lingue diverse.

Rispetto al passato, quando era necessario installare l’add-on Skype Traslator, che supportava più di 50 lingue scritte e 13 parlate, la nuova funzionalità “Translated conversations” (lett. “Conversazioni tradotte”) permette di ottenere lo stesso risultato (seppur ancora in scala minore, col supporto – senza distinzione tra scritto e parlato – a “soli” 11 idiomi) in maniera integrata, direttamente all’interno dell’app. Da segnalare che il nuovo tool, tra le altre cose, opera anche sulle chiamate Voice over Ip, consentendo di ricevere una voce tradotta di quel che l’interlocutore ha proferito, con relativa trascrizione testuale in veste di sottotitoli.

Per avvalersi del nuovo strumento, è sufficiente entrare in una chat e, tenendo premuto sulla stessa (lato mobile) o facendo tasto destro al suo interno (lato PC), scegliere “Visualizza profilo” dal menu contestuale apparso: a quel punto si potrà stabilire la lingua di destinazione dei testi digitati, e se farli affiancare dalla corrispondente versione in lingua originale.

Infine, una novità di carattere minore, sempre afferente al celebre software per connettere gli utenti, nella vita privata e professionale, sostanziata nel cambio della relativa icona: rispetto a quella precedente, quella nuova non solo ha una tonalità più chiara, ma anche maggiori dettagli in termini di profondità e, soprattutto, aderisce agli stilemi estetici introdotti da Microsoft nel Novembre del 2018 a proposito dei principali software del pacchetto Office.