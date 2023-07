Samsung, le novità su One UI 6.0 e Quick Share

Samsung è una delle aziende più innovative nel campo della tecnologia, e lo dimostra con le sue novità riguardanti la One UI 6.0 e il Quick Share. La One UI 6.0 è la nuova interfaccia utente basata su Android 14 che Samsung sta per lanciare in beta per i suoi smartphone Galaxy S23, mentre il Quick Share è una funzione che permette di trasferire file in modalità wireless tra i dispositivi Samsung e i PC Windows. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta da queste due novità.

Il colosso coreano potrebbe essere pronta a lanciare il programma beta della sua nuova interfaccia utente One UI 6.0, basata su Android 14, per i suoi smartphone di punta Galaxy S23. Secondo un appassionato di Twitter, tarunvats33, che ha condiviso diverse indiscrezioni sulla prossima versione della One UI, le build beta sono già presenti sui server di test indiani ed europei di Samsung, il che fa pensare che il rollout possa iniziare a breve. Tarunvats33 ha anche ipotizzato che il programma beta possa partire la settimana prima dell’evento Unpacked di Samsung, previsto per il 24 luglio, in cui saranno presentati i nuovi dispositivi pieghevoli della casa coreana. Le build beta trovate sui server sono le seguenti: S918BXXU3ZWFA, S918BOXM3ZWFA, e S918BXXU3ZWFA.

Per ora, queste build non sono scaricabili e per accedere al programma beta sarà necessario iscriversi tramite l’app Samsung Members, come di consueto. Non si sa ancora se Samsung aprirà i test a tutti gli utenti o li limiterà a un numero ristretto di partecipanti, come ha fatto in passato. La One UI 6.0 dovrebbe portare diverse novità e miglioramenti all’esperienza utente dei Galaxy S23, tra cui una maggiore personalizzazione, una modalità scura migliorata, nuove gesture e animazioni e altre funzionalità ancora da scoprire.

Inoltre, Samsung ha anche aggiornato la sua app Quick Share per Windows, rendendola compatibile con tutti i PC che utilizzano il sistema operativo di Microsoft, anche di altre marche. Quick Share è una funzione che permette di trasferire file in modalità wireless tra i dispositivi Samsung e i PC Windows, senza bisogno di cavi o connessioni internet. L’app era stata lanciata due anni fa, ma era limitata ai laptop Samsung.

Con la nuova versione dell’app (v1.4.40), è possibile installare Quick Share su qualsiasi computer Windows, purché abbia una scheda Wi-Fi e Bluetooth di Intel con i driver aggiornati. Questo significa che non tutti i PC potranno usufruire della funzione, ma solo quelli che montano le componenti di Intel. Questo è un limite che potrebbe escludere alcuni utenti che hanno schede di rete di altri produttori.Quick Share non è l’unica soluzione per trasferire file tra Windows e Android. Esistono altre app che offrono lo stesso servizio, come Phone Link di Microsoft o Sincronizzazione nelle vicinanze di Google. Quest’ultima ha ricevuto recentemente un miglioramento che le permette di funzionare anche con lo schermo del dispositivo spento.