Google annuncia novità per Google Messaggi e Condividi nelle vicinanze

La giornata di grandi annunci per quel che riguarda Google si è concretizzata nel disvelamento di due novità, con il prossimo arrivo di una miglioria che aiuterà nel rispondere e l’arrivo anche in Italia di una funzione utile per condividere i file tra device Android e PC.

La prima novità annunciata da Google riguarda la futura integrazione in Google Messaggi di una funzione che ci aiuterà a rispondere ogni volta che ci manca l’ispirazione o abbiamo la parola giusta sulla lingua (e solo lì). Nello specifico si tratta della funzione Magic Compose, che funziona un po’ come “Help me write” di Google Documenti o lo Smart Reply che è passato dall’esperimento InBox a Google Gmail. L’utente potrà scegliere di ricorrere alla funzione per redigere ex novo un messaggio, visto che la stessa analizzerà l’intera conversazione in corso, oppure per completare la scrittura di un messaggio: in questo caso, vicino l’icona dell’invio comparirà quella di una matita con stella, cliccando sulla quale verrà analizzato il nostro incipit per il completamento del messaggio.

Al di là del punto dal quale si farà ricorso alla funzione, considerata sperimentale (nel riferimento in Messaggi / Impostazioni dei messaggi / Suggerimenti), l’utente potrà scegliere tra vari stili con i quali l’intelligenza artificiale correrà in suo aiuto: nello specifico, si potrà scegliere tra a Chill (freddo), Formal (formale), Excited (emozionato) e, in quello che appare una sorta di climax, financo Lyrical (uno stile poetico). I suggerimenti richiederanno la connessione attiva, visto che saranno elaborati non in locale ma sui server di Google, e saranno visibili al solo mittente.

Dopo il lancio a inizio anno in alcuni paesi, e la reale possibilità di usarla in modo più diffuso, Google ha annunciato anche un’altra novità, ovvero la diffusione quasi globale, Italia compresa, della funzione Condividi nelle vicinanze. Tale funzione consente, usando i menu nativi di Android, di condividere facilmente dei file con il proprio PC (per ora non sono coperti quelli a base ARM), sia esso un portatile o un desktop, grazie al wireless.

I requisiti di questa funzione richiedono da una parte un device con Android 6.0 o successivi e dall’altra un PC con almeno Windows 10 a 64 bit. A questo punto bisogna attivare il Bluetooth su ambedue i device, e attivare l’Ethernet o il Wi-Fi sempre su ambedue i dispositivi, curando che siano collegati alla stessa rete e vicini l’uno all’altro almeno a 5 metri di distanza. Espletati questi passaggi, sul dispositivo Android basta recarsi alla voce Google delle Impostazioni e scegliere Dispositivi e condivisione e poi Condivisione nelle vicinanze mentre, sul computer, andrà scaricata l’applicazione (android.com/better-together/nearby-share-app/), abilitandola grazie a una repida e semplice sequenza di passaggi.

Per lo scambio, che si concluderà con i file depositati nella cartella Download, non occorrerà alcuna conferma nel caso i due dispositivi siano associati allo stesso account: diversamente si riceverà un PIN e si dovr àcontrollare che lo stesso visualizzato dal dispositivo mittente.