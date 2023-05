Novità per l’intrattenimento da Snapchat e Netflix

Due delle principali piattaforme di intrattenimento online, Snapchat e Netflix, nelle scorse ore si sono rese protagonista con alcune novità riservate alle loro rispettive utenze, nel primo caso in salsa realtà aumentata e nel secondo in quota “monetizzazione” dell’utenza.

Partendo da Snapchat, secondo Social Media Today, il brand del fantasmino ha inaugurato una nuova esperienza di realtà aumentata Try On col brand californiano di smalti OPI Products. Va osservato come già in passato Snapchat abbia consentito agli utenti di provarsi degli smalti in realtà aumentata: era il 2020 e il test coinvolse all’epoca il brand Sally Hansen. Ora è stato varato un processo Try On migliorato grazie all’aggiornata componente “Nails Segmentation” (Segmentazione unghie”) presente nel toolkit AR di Snapchat.

In pratica, grazie al Nails Segmentation saranno disponibili nuovi modi per applicare gli smalti in AR sulle unghie degli Snapchatters: in più, “i marchi possono aggiungere con precisione texture e design o tracciare il colore 2D sull’unghia individuale di un utente” in modo che ne consegua una prova più realistica e reattiva senza “soluzione di continuità per il consumatore” che, nel processo di scoperta, godrà di una “maggiore interazione“.

Infine, Netflix. Quest’ultima, dopo le scorse ore quando via mail ha iniziato ad avvertire i propri utenti anche italiani che non si sarebbero più potuti condividere gli account al di fuori del nucleo familiare, ha cominciato ad avvertire gli utenti (sia chi paga il canone a Netflix, sia chi si limita ad usufruire di un account, con le stesse credenziali, versando la sua parte al titolare) della nuova policy di Netflix in merito alla fine della condivisione delle password mediante delle apposite schermate.

La prima schermata che appare in regime di cessata condivisione delle password ricorda che “Netflix è riservato a te e a chi vive con te” mentre la seconda invita a definire il nucleo domestico visto che i device che si appoggiano alla stessa rete internet (non si parla di rete Wi-Fi) verranno associati allo stesso nucleo. Le uniche due opzioni offerte sono “conferma o lo farò più tardi“: non è possibile eludere la definizione del nucleo perché, alla peggio, Netflix lo farà in autonomia “incrociando i dati su indirizzo IP, ID dei dispositivi e attività dell’account“.