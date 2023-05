Novità Google per Gboard, Call Screen e Meteo

Google continua a migliorare le sue app e i suoi servizi con nuove funzionalità e aggiornamenti. Tra le novità più recenti ci sono Gboard, la tastiera di Google, Google Meteo e Call Screen.

Gboard ha cambiato il design della sua toolbar, rendendo i pulsanti per gli shortcut più grandi e più vicini tra loro. Inoltre, ha aggiunto la possibilità di personalizzare le scorciatoie visibili, che sono quattro, trascinandole dal menu secondario che si apre con il primo pulsante in alto a sinistra. Questa funzione era già disponibile in beta da qualche mese, ma non era molto diffusa e ora sembra essere in fase di distribuzione più sulla versione per Android grazie alla beta 13.0 che offre anche la possibilità di fare a meno della scorciatoia a sinistra della barra spaziatrice, richiamando le emoji dall’apposito shortcut.

Call Screen, il servizio che blocca le chiamate spam sugli smartphone Pixel della casa madre Google, sostanzialmente simile all’app indipendente TrueCaller, ha semplificato la sua interfaccia con tre livelli di protezione: base, medio e massimo, che evitano l’implementazione di molteplici opzioni per ogni fattispecie di chiamata indesiderata. Nello specifico, il livello base rifiuta solo le chiamate di numeri conosciuti come spam, il livello medio risponde e filtra solo le chiamate sospette, il livello massimo risponde e filtra invece tutte le chiamate in arrivo.

Google Meteo sta diventando un’app a sé stante, separata dall’app Search principale. Questo probabilmente per adattarsi meglio ai diversi dispositivi Android, come smartwatch, tablet e pieghevoli. L’app Meteo sarà integrata con l’app Orologio, che mostrerà anche alcune informazioni grafiche sulle condizioni meteo della località scelta. Non si sa ancora quando l’app Meteo sarà disponibile, ma si presume che arriverà insieme ai nuovi Pixel Fold e Pixel Tablet schedulati per esordire il mese prossimo.

Nelle scorse ore, Google ha già cambiato il modo in cui funziona la sincronizzazione dei contatti sui device Android e permesso ai giochi del robottino verde di arrivare sul PC.