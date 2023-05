Google cambia la sincronizzazione dei contatti su Android: ecco cosa fare se vi scompaiono dalla rubrica

Google ha introdotto una modifica alla sincronizzazione dei contatti su Android con l’aggiornamento dei Play Service del Maggio 2023. Questa modifica potrebbe comportare una “sparizione” apparente di alcuni contatti dalla rubrica per chi tiene la sincronizzazione disattivata. Se vi siete accorti di questo potenziale problema, non vi preoccupate: è reversibile e basta cambiare un’impostazione, ma prima di indicarvi la soluzione è necessario spiegare cosa è cambiato, perché ci sono delle controindicazioni che è meglio sapere.

La maggior parte degli users mantiene sempre attiva la sincronizzazione dei contatti (che di recente inviano i promemoria per i compleanni), ma per vari motivi (ad esempio, l’urgenza di avere due rubriche diverse su due dispositivi diversi) qualcuno potrebbe preferire diversamente. In precedenza, quando la sincronizzazione veniva disattivata, Google si limitava a non aggiornare più l’elenco di contatti aggiunti (o rimossi) da altri dispositivi, lasciando disponibili sul dispositivo quelli scaricati da cloud fino a quel momento.

Adesso, invece, nel momento in cui si disattiva la sincronizzazione, Google rimuove tutti gli account sincronizzati in precedenza, lasciando solo quelli che sono stati aggiunti in locale.

Questa modifica alla sincronizzazione dei contatti sembra semplificare il mantenimento di due elenchi di contatti separati su telefoni diversi, pur condividendo lo stesso account. Ciò potrebbe essere utile quando stai configurando un telefono di lavoro, ma vuoi evitare di aggiungere contatti di lavoro al tuo account Google personale, nonostante sia necessario l’account per altre app sul dispositivo, come Gmail o il monitoraggio del fitness. Tuttavia, possiamo anche vedere come può essere un problema far sparire completamente i contatti se disattivi per sbaglio la sincronizzazione dei Contatti Google.

Nel caso in cui ciò accada, vi è una soluzione abbastanza semplice: si deve solo accedere all’interruttore in Impostazioni > Password e account > il tuo account Google > Sincronizzazione account > Contatti, e assicurarsi che sia attivato. Se lo si spegne per sbaglio, niente panico, perché i propri contatti sono ancora al sicuro nel cloud. Per evitare anche quello spavento, si può anche eseguire periodicamente il backup dei propri contatti nella memoria locale.

Il nuovo comportamento di sincronizzazione dei contatti di Google dovrebbe essere un piacevole cambiamento per i tecnicamente esperti, ma potrebbe essere motivo di eccessivo allarme se non si fosse a conoscenza del nuovo comportamento. Naturalmente, si può evitare completamente le conseguenze di questa modifica semplicemente lasciando attivata la sincronizzazione.