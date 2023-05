Google a valanga con novità per Gboard, Contatti e Google Home

Dopo i maxi aggiornamenti visti in occasione dell’evento I/O 2023 di Google, il colosso di Mountain View non ha certo dormito sugli allori e nel corso del week end ha rilasciato novità anche per Google Gboard, la tastiera di Android, per l’app della rubrica, Contatti, e per l’interfaccia di Google Home.

Andando con ordine, lo scorso anno Google ha distribuito per dispositivi pieghevoli, come nel caso dei Galaxy Fold e Surface Duo, l’interfaccia split per la sua tastiera Gboard. Ebbene, nelle scorse ore, a partire dalla beta 12.9.21 apprezzata su un Galaxy Tab S8, abbiamo visto la stessa interfaccia suddivisa messa a disposizione pure dei tablet. Nello specifico questo formato che occupa meglio lo spazio è possibile in due iterazioni differenti: c’è quella che distribuisce i tasti sia a destra che a sinistra, ma su ambedue le parti conserva alcuni tasti come la G e la V (o le lettere che ne occupano le posizioni nelle altre tastiere). Tale scelta, che è predefinita, viene messa a disposizione per una questione di comodità.

Volendo, però, attraverso un celere percorso (Impostazioni > Preferenze > Layout) è possibile passare all’altro layout, che non duplica alcuni tasti. La seconda novità che riguarda i servizi di Google ha investito, via release 4.7.26.x, l’app Contatti, che viene usata come rubrica sugli smartphone Android e sui tablet del robottino verde provvisti di connettività mobile 4 e/o 5G. Ordunque, in questo caso all’interno della sezione “Per te” nella scheda “In evidenza”, è emersa la voce “Aggiungi compleanni“.

Qui c’è l’elenco dei contatti con l’icona a torta con una candela sopra per i contatti che non abbiano già la data di compleanno inserita: in questo caso sarà possibile inserire quest’informazione attraverso la classica interfaccia che permette di scorrere i mesi, i giorni e l’anno. A quel punto si potrà avviare il menu di overflow per ogni contatto e stabilire se ricevere le notifiche di compleanno, come già possibile ottenere da tempo grazie ad Assistant o a Calendar, in modo da non fare figuracce dimenticandosi importanti ricorrenze di amici, colleghi, e familiari.

Infine, l’app per la domotica targata Google, nota come Google Home. Quest’app aderisce meglio al design del Material You e ora ha un layout a 5 schede per facilitare la gestione dei dispositivi connessi. In “Posta in arrivo” vi saranno i promemoria di sistema e ad esempio le notifiche di qualche malfunzionamento per i device collegati, mentre con “Preferiti” si potranno pinnare, per tenere a portata di mano, le routine, le azioni e i dispositivi più usati.

In ambito videocamere, arriva il supporto alle videocamere Nest di prima generazione (Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor): in più, è possibile pinnare il feed nella scheda Preferiti per averlo a portata di mano anche se, nella scheda “Camera Space“, si troveranno i feed di tutte le videocamere Nest configurate. Infine, Google Home per table funzionerà meglio in orizzontale e verticale e avrà più funzioni l’app Home per WearOS prevista per il 15 Maggio.