Google Play Giochi: arrivano su PC i giochi Android

Dopo averla annunciata al Game Awards 2021, Google aveva cominciato a testare in alcuni paesi l’esperienza Google Play Games, che permette di giocare su computer Windows (e su tablet e notebook ChromeOS) ai videogame normalmente presenti solo lato mobile. Ora, dopo quanto promesso lo scorso Marzo al Google for Games Summit, questo progetto è arrivato complessivamente in 56 paesi, abbracciando anche San Marino, l’Italia ed, extra Europa, la Nuova Zelanda.

Secondo quanto emerso, per giocare su PC a oltre 100 giochi Android occorrerà possedere alcuni requisiti minimi (quelli completi sono presenti nel sito dell’annuncio di Google): nello specifico, occorre avere installato il sistema operativo Windows 10 (versione 2004). Il computer dovrà avere una almeno CPU quad core, una GPU almeno Intel UHD 630, partendo da 8GB di RAM.

Ci dovranno essere sul disco 10 GB di spazio di archiviazione disponibile e occorrerà accettare l’installazione – se manca – della virtualizzazione hardware Hypervisor. Espletati questi passaggi preliminari, si potrà scaricare il software dal seguente indirizzo: play.google.com/googleplaygames. Esiste anche una procedura che permette di installare il programma su computer non compatibili: per far ciò occorre creare una nuova variabile d’ambiente, chiamandola “GOOGLE_PLAY_GAMES_SUPPRESS_COMPATIBILITY_CHECK” e impostandola su “True”.

A quel punto si può premere Ok e procedere. Secondo quanto reso noto è possibile usare mouse e tastiera per spostarsi tra le impostazioni. Si può giocare su un device, fermarsi e riprendere a giocare su un altro dispositivo esattamente da dove ci si è fermati.

Con i Google for Games si potranno anche maturare i Google Play Points. Va notato un aspetto curioso: la piattaforma che oggi arriva anche in Italia da noi si chiama Google Play Giochi, come l’app mobile che offre casual e instant games. A tal proposito Google ha specificato che il nuovo nome indicherà d’ora in poi l’esperienza di gioco Android su PC. A questo punto è lecito attendersi un rebranding per la app per dispositivi mobili.