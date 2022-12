Netflix: male l’abbonamento con pubblicità, in lancio le lezioni di fitness

Ascolta questo articolo

Netflix, la piattaforma per lo streaming intrattenitivo, nonostante i cattivi risultati del suo piano di abbonamento con pubblicità, si è lanciato nello streaming di un nuovo settore, gli allenamenti per il fitness.

Circa un mese e mezzo fa, Netflix ha varato il piano di abbonamento con pubblicità che, per 5,49 euro al mese, concede di visualizzare i contenuti in HD su un solo device per volta, dovendo “subire” 4 minuti di pubblicità ogni ora. L’obiettivo era di tamponare le difficoltà dell’azienda, che perdeva utenti, permettendo di guadagnarne di nuovi. Nelle scorse ore, però, il Wall Street Journal ha riportato l’esito di una ricerca condotta da Antenna, in merito alla realtà del mercato americano, dalla quale si evince che il piano di Netflix con pubblicità non ha ottenuto i suoi scopi e, semmai, ha solo permesso a chi già conosceva la piattaforma di risparmiare qualche dollaro.

Nello specifico, è emerso che solo il 9% dei nuovi abbonati ha preferito il piano di abbonamento ad supported di Netflix mentre, nel caso di HBO Max, che ha varato un’iniziativa simile negli USA nel Giugno 2021, la cifra era stata del 15%: tornando a Netflix, le statistiche rivelano anche che il “43% (di chi ha preferito l’abbonamento con spot, ndr) sono abbonati che hanno effettuato il downgrade da piani più costosi”. Insomma, oltre al danno, anche la beffa.

In più, sembra che i risultati del piano d’abbonamento con pubblicità, che un dirigente dell’azienda (Jeremi Gorman, responsabile della pubblicità mondiale) ha definito in fase iniziale, concentrato sul funzionamento dei servizi base prima di ampliare l’offerta, siano stati così deludenti che Netflix ha “ha restituito il denaro agli inserzionisti visto che non ha raggiunto le garanzie di visualizzazione del 20%“.

Come noto, Netflix s’è lanciata nel gaming ma, da qualche ora, ha fatto lo stesso anche con il fitness. La piattaforma ha annunciato una collaborazione con l’app Nike Training Club (una sorta di Apple Fitness+), in ragione della quale trasmetterà, su tutti i livelli di abbonamento e in più lingue, lezioni di fitness gestite da allenatori certificati Nike (es. su yoga, allenamenti ad alta intensità o della forza).

Si tratterà di 30 ore di sessioni d’allenamento, divise in due scaglioni: se il secondo partirà dal 2023, il primo sarà in streaming dal 30 Dicembre, e consterà di 30 episodi, tra cui “HIIT e forza con Tara”, “Kickstart Fitness with the Basics”, “innamorati di Vinyasa Yoga”, ” Two Weeks to a Stronger Core” e “fitness per sentirsi bene”.