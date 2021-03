Netflix: in roll-out (parziale) le clip comiche in stile TikTok

Con i suoi tanti video divertenti, TikTok è sempre più vista dai giovani come un vero e proprio passatempo multimediale, alternativo a quelli tradizionali, digitali o meno che siano: Netflix, colosso dello streaming online, consapevole di ciò, dopo alcuni passati rumors in merito, ha avviato il rilascio di una novità ad hoc, intitolata “Fast Laughs“.

La sezione “Fast Laughs” (che in italiano potrà diventare “risate veloci”, “risate al volo”, “risate lampo”), accessibile nell’app grazie all’apposito tag posto nella barra di navigazione in basso, una volta selezionata, propone un ininterrotto flusso e a schermo intero di brevi video divertenti, tratti dall’intero palinsesto di Netflix, con riferimento a film (es. Murder Mistery) e serie tv (es. Big Mouth) di tipo comico, o anche a cabaret e one-man show (es. di Kevin Hart o Ali Wong).

Secondo quanto rende noto la grande N, a mantenere viva la proposta di Fast Laughs concorrerà un costante aggiornamento del relativo flusso, esplorabile proprio come su TikTok, con l’aggiunta quotidiana di (financo) 100 nuove clip.

Ogni clip può essere apprezzata con una sorta di like, il “LOL” che, un po’ come sulle dirette Facebook, dà luogo a un pennacchio di faccine che si sbellicano dalle risa, o anche essere condivisa sulle app di messaggistica o social preferite (tra cui iMessage, Instagram, Facebook Snapchat, Twitter, etc). Tra le opzioni che è possibile eseguire con le clip di Fast Laughs non manca la facoltà di salvarle in una sorta di coda o wishlist, in modo da ricordarsi di guardarne dopo l’intero contenuto da cui sono tratte.

Ad oggi, la funzionalità “Fast Laughs”, una sorta di “vetrina” con la quale Netflix intende far scoprire i propri nuovi contenuti in modo divertente, risulta distribuita in alcuni mercati anglosassoni (Australia, UK, Canada, Irlanda, USA) e limitata agli utenti degli iPhone, ma dal quartier generale di Los Gatos, in California, il team del CEO Reed Hastings ha fatto sapere che “presto” inizieranno i test anche per quel che concerne l’universo Android.