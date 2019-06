Netflix: in arrivo la riproduzione sugli smart display, in test il tab Extra in stile feed Instagram

Una recente ricerca realizzata da eMarketer, la società d’analisi dell’editore Axel Springer (noto per il periodico tedesco Bild), ha diffuso i dati inerenti alle abitudini di consumo multimediale degli adulti, fotografando una tendenza (da qui al 2021) in cui il tempo trascorso davanti a una TV è stato superato da quello passato al cospetto di un device mobile. Normale, quindi, che realtà come Netflix investano sempre di più nei propri servizi, sia come contenuti che a livello di funzionalità.

In quest’ultimo ambito, il portale Variety.com ha notiziato di un test, poi confermato in forma ufficiale, condotto con alcuni utenti del client Netflix per Android e iOS tramite una piccola modifica dell’interfaccia: grazie a quest’ultima, sarebbe a disposizione l’inedito tab “Extra” che fornirebbe, (nelle intenzioni) ai già abbonati, dei contenuti accessori – di serie e film preferiti (debitamente scelti dagli algoritmi in base ai gusti dell’utente) – con cui interagire.

Nello specifico, ciò avverrebbe tramite un Feed, in puro stile Instagram, che – scrollato – conterebbe video (con riproduzione in automatico senza audio) e album d’immagini, relativi al dietro le quinte, ad anticipazioni di contenuti in arrivo, a director’s cut, trailers, etc.

I contenuti in questione, veri e propri post, differenziabili per durata e variabili a seconda della località geografica, possono essere condivisi con amici e contatti in generale, mediante l’apposita voce nel menu contestuale, diventando una forma di pubblicità esterna, ma possono anche essere usati come promemoria per essere avvertiti sull’arrivo di un programma preferito, o essere inclusi nell’elenco “la mia lista”.

Infine, non manca una notizia che farà certo felici i sempre più numerosi utenti e possessori degli smart display, tra cui i Nest Hub Max di Google, ma anche quelli di Lenovo, e molti altri. Analizzando la pagina relativa ai dispositivi supportati, il portale 9to5Google ha rinvenuto, nell’elenco degli stessi, la voce dedicata proprio agli smart display, la cui abilitazione alla riproduzione – dunque – dovrebbe essere imminente.