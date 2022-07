Netflix: in arrivo il fan event Tudum e il reboot di Spy Kids

Ascolta questo articolo

Il colosso dello streaming, Netflix, ha da poco annunciato l’arrivo dell’audio spaziale su un’ampia serie di contenuti, tra cui Red Notice, Stranger Things stagione 4, The Resident Evil, The Witcher, Jennifer Lopez Halftime, The Adam Project, e Locke & Key. Il rilancio della grande N, intenzionata ad avvalersi di Microsoft per la sua offerta low cost con pubblicità, non si è però fermato qui, con l’annuncio di un importante evento e la conferma unofficial di un atteso contenuto.

Lo scorso anno, Netflix tenne l’evento virtuale Tudum che, dedicato ai fan della sua community, ottenne 25.7 milioni di visualizzazioni in 184 paesi, sostanziandosi anche in anticipazioni su oltre 70 tra serie e film della sua futura programmazione, basti pensare alle anteprime sulla 2a stagione di Bridgerton, alle rivelazioni sulla serie Enola Holmes, ed alle interviste a star come Dwayne “The Rock” Johnson, Gal Gadot, e Ryan Reynolds.

Quest’anno, nonostante il ridimensionamento (dovuto al contenimento dei costi intrapreso dalla piattaforma) al team che ne cura l’organizzazione, l’evento virtuale Tudum si terrà di nuovo, il 24 Settembre, attraverso una serie di eventi collaterali che si terranno in varie parti del mondo, partendo dalla Corea, per poi toccare l’India con alcune preview (es. Fabulous Lives Of Bollywood Wives e Delhi Crime), senza dimenticare le anticipazioni di serie e film in uscita in Europa e negli USA, e l’accenno alle novità in arrivo dall’America Latina.

L’evento virtuale Tudum, che potrà essere seguito gratuitamente sui canali YouTube della piattaforma, si concluderà il 25 Settembre alle ore 6.00 locali, con la presentazione di alcune novità in arrivo dal Giappone, grazie ad alcune star che ne saranno protagoniste.

Nel complesso, vi saranno interviste con ideatori e star del noto servizio di streaming, trailer, anteprime, dietro le quinte, e anticipazioni su alcune delle novità più attese dal pubblico per la nuova annata di programmazione del colosso californiano. Intanto, dal portale Deadline è giunta la conferma che il 5° capitolo della saga Spy Kids, affidato in toto al suo deus ex machina, Robert Rodriguez, sarà finanziato da Netflix e assumerà le vesti di un reboot nel quale reciteranno Gina Rodriguez, Everly Carganilla, Zachary Levi, e Connor Esterson.