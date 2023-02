Netflix aumenta i dispositivi abilitati al download e attiva l’audio spaziale su più di 700 contenuti

Ascolta questo articolo

Netflix, la nota piattaforma di streaming intrattenitivo reduce da un importante avvicendamento dirigenziale, ha annunciato una modifica migliorativa, a costo zero, del piano di abbonamento più prestigioso, quello Premium, che permette di guardare i contenuti in risoluzione 4K sino a 4 dispositivi in contemporanea e che consente il download su altrettanti dispositivi di film e serie TV.

Secondo quanto rende noto il comunicato stampa della grande N rossa palpitante al suono di “Tudum”, mentre prima era possibile scaricare i contenuti solo su 4 dispositivi in contemporanea, ora il download di film e serie TV si potrà fare su 6 dispositivi in contemporanea. In tal modo saranno agevolate le famiglie numerose che vanno in vacanza, ma anche coloro, precisa l’azienda in un esempio, che passano da un dispositivo all’altro.

Il servizio Netflix consente, indipendentemente dal piano sottoscritto, di avere – per ogni dispositivo – 100 download attivi: quindi, con la prima novità, sarà possibile avere, per un gruppo familiare iscritto a Netflix Premium, sino a 600 download attivi. TechCrunch precisa, però, per frenare gli entusiasmi, che è bene ricordare che non tutti i contenuti di Netflix sono disponibili al download e che alcuni contenuti, pur scaricati, dopo un certo lasso di tempo tendono a sparire.

L’altra novità di rilievo lanciata da Netflix rispetto al piano Premium consiste nell’arrivo dell’audio spaziale, che permette un’esperienza di stampo cinematografico, più coinvolgente, senza necessità di apparecchiature supplementari. Inizialmente, tale opportunità sarà disponibile su oltre 700 tra i contenuti più visti di Netflix, tra cui Knives Out: Glass Onion, Mercoledì Addams, e Stranger Things. Poi, man mano che verranno rilasciati nuovi titoli, come Tour de France, Luther: The Fallen Sun, Your Place or Mine, e You, la piattaforma aggiungerà l’audio spaziale anche a questi.

Per capire quale titolo abbia l’audio spaziale, è possibile seguire due strade: innanzitutto, si può digitale la stringa “Spatial Audio” nell’apposita barra di ricerca e vedere quali risultati propone. In più, sempre per facilitare la ricerca di titoli in audio spaziale, è stato introdotto uno speciale badge negli intertitoli di spettacoli e film.