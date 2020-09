Netflix: attivate due promo per guardare legalmente e gratis i suoi contenuti

Col finire della bella stagione, sarà sempre maggiore il tempo che gli utenti passeranno tra le mura domestiche, impegnati nel guardare qualche serie TV su Netflix, che, non a caso, si è fatta trovare pronte per tale circostanza, a suon di novità promozionali, già disponibili anche per il mercato italiano.

Il video-streaming on demand creato da Reed Hastings, che non ha mai fatto molta chiarezza sul periodo di prova (nella sezione Help si spiega che la “prova gratuita non è disponibile“, mentre nelle FAQ si dichiara che è possibile sfruttarla per 30 giorni), sembrerebbe essere tacitamente tornato sui propri passi, riproponendo tale formula promozionale, anche se in modo del tutto random: nello specifico, anche in Italia, accedendo da non loggati alla piattaforma, si verrà accolti dalla classica schermata che invita a provare il servizio.

La prova in questione, in alcuni casi, potrà essere sottoscritta in forma del tutto gratuita, mentre in altri frangenti richiederebbe una cifra pressocché simbolica o comunque modesta (da 0.05 a 0.99 cent), anche allo stesso utente, usando la “modalità incognito” del browser.

Ancora con lo scopo di fronteggiare la crescente aggressività delle più recenti rivali Disney + ed Apple TV+, ma anche dei sempre più numerosi servizi di streaming gratuiti, Neftlix, come anticipato dal portale Gadgets360, ha comunicato che permetterà di guardare alcuni contenuti Originals in forma gratuita.

Nello specifico, da computer e dispositivi Android (con la momentanea esclusione di quelli iOS e delle smart TV), ciò avverrà senza dover registrare un account e darà luogo alla possibilità di guardare per intero alcuni film (es. Murder Mistery, con Jennifer Aniston), o di gustarsi quanto meno il primo episodio (una forma d’anteprima, insomma) di serie animate (tra cui Baby Boss: di nuovo in affari), programmi televisivi e serie TV (es. I due Papi). In seguito, volendo continuare a fruire del servizio, sarà necessario sottoscrivere uno dei canonici piani d’abbonamento (disdettabili in qualsiasi momento, senza penale).