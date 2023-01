Netflix: arriva su iOS una nuova interfaccia con tante novità

Ascolta questo articolo

Netflix si sta dedicando a molte novità negli ultimi tempi, basti pensare al piano d’abbonamento con pubblicità, e alla chiusura di alcune serie tv dopo appena una stagione di programmazione. A tali novità se n’è appena aggiunta un’altra, relativa al mondo Apple.

Nelle scorse ore Netflix ha distribuito sull’App Store di iOS la release 15.4.0 che, a fronte di quanto rivelato dal changelog, che parla solo di miglioramenti prestazionali e correzioni di bug, porta in dote un’esperienza d’uso resa più piacevole, anche a livello estetico. La nuova interfaccia, al cui sviluppo ha partecipato il designer Janum Trivedi, era in preparazione dal 2022, con lo scopo di rendere Netflix “più fluido, piacevole e raffinato“.

Nello specifico, sono presenti nuove animazioni e una nuova transizione, interattiva, tra le schede. Non mancano inediti “gradienti dei wallpaper creati on-the-fly da opere d’arte” e, in più, si sfrutta molto l’accelerometro dello smartphone per mostrare sul layout delle schede un sottile effetto luminoso muovendo l’iPhone. Anche la scheda di promozione, che pubblicizza una serie o un film disponibile nello streaming in questione, tende a muoversi, sfruttando lo stesso sensore di bordo, quando si muove il device.

Più sul concreto, la nuova interfaccia semplifica l’uso della ricerca o il passare da un profilo all’altro al di là di dove ci si trovi nell’app e migliora in semplicità anche il filtraggio per categorie dei contenuti. La sezione “Prossimamente” è stata ribattezzata “Novità” e ciò ha consentito alla piattaforma di includervi anche quelli che sono i contenuti consigliati per l’utente. Diversamente, la copertina dei film o delle serie TV diventa dinamica e interattiva: toccandola, la stessa si espande sino a comprendere i dettagli in merito al contenuto che rappresenta.

Sempre secondo il designer Trivedi arriveranno migliorie anche per l’app Netflix destinata al sistema operativo tvOS dei set-top-box Apple TV di Cupertino, sebbene non sia chiaro al momento se tali novità ricalcheranno in qualche modo quanto visto lato mobile.