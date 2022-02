Netflix a valanga a suon di contenuti e con una gustosa novità su smart tv

La celebre piattaforma di intrattenimento multimediale di Netflix, di recente, ha fornito diverse anticipazioni sui contenuti in arrivo nel suo palinsesto nel corso del 2022: nel frattempo, gli utenti che ne fruiscono la programmazione su smart tv possono iniziare a beneficiare di una divertente novità in stile TikTok.

La prima novità in quota Netflix, in questo middle-week di fine Febbraio, è di tipo funzionale, e riguarda le smart TV. Lo scorso anno la piattaforma californiana ha introdotto sperimentalmente sull’app mobile la funzione “Fast Laughts” (risate veloci), che proponeva clip di circa 30 secondi tratte da spettacoli, film e serie tv già nel paniere del network, in modo da aiutare l’utente a scoprire nuovi contenuti, in modo un po’ differente (visto che le clip scelte sono selezionate dalla redazione di Netflix) dalla funzione “guarda qualcosa” che, operando con un algoritmo basato sui gusti dell’utente, non permette del tutto di uscire dalla propria “bolla”. Nel caso della versione mobile della funzione, le clip erano consultabili verticalmente, in stile TikTok, e a destra di ognuna di esse vi era una serie di funzioni di tipo social, come l’apponimento del like (LOL), la condivisione, e l’inclusione in una propria lista.

Nelle scorse ore, la medesima funzione è sbarcata sulle smart TV, all’insegna di un test che sta coinvolgendo alcuni utenti in diversi mercati d lingua inglese (Canada, USA, UK, Australia, Irlanda, Nuova Zelanda): per trovare i video divertenti di Fast Laughts, bisogna portarsi nella home dell’app per tv intelligenti e scorrere sino in basso. Trovata la scorciatoia idonea, toccandola si riprodurrà a schermo interno una delle clip, con le frecce a destra e sinistra che permetteranno di passare alla clip successiva o precedente. L’utente potrà anche dare un nome al proprio elenco di video e passare direttamente a guardare il contenuto completo dal quale è stato estrapolato il frammento divertente.

A inizio mese, Netflix ha anticipato che avrebbe rilasciato una nuova produzione a settimana, beneficiando il 2022 di oltre 70 nuovi contenuti, girati da registi come Guillermo Del Toro, Louis Leterrie, Tyler Perry, spesso con cast stellari (es The Adam Project con Jennifer Garner, Ryan Reynolds, Mark Ruffalo). Tra i contenuti illustrati in un video di 3 minuti, sono apparsi anche i film interpretati da celebri attori comici (You People con Jonah Hill ed Eddie Murphy), riferimenti alla seconda stagione di Enola Holmes, e molto altro.

Sempre in quota contenuti, sono emerse molte altre primizie anticipatorie. Nello specifico, Netflix ha ordinato la realizzazione di una docufiction a puntate incentrata sulla vicenda, reale, della nota coppia di cybertruffatori Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, accusati di aver rubato – nel 2016 – 4.5 miliardi di dollari (all’epoca 70 milioni, con il valore delle criptovalute poi lievitato) in Bitcoin (120mila), mediante un attacco a un exchange. A dirigere la produzione sarà una vecchia conoscenza di Netflix, specialista in casi di cronaca di grido, Chris Smith.

In passato, Universal rifiutò il progetto ritenendolo dispendioso (200 milioni di dollari di costo): l’ipotesi di trarre un film dallo sparatutto BioShock però non è stata messa da parte e, a realizzarlo in forma ridotta, sarà Netflix, tramite una collaborazione con il distributore e produttore videoludico Take Two Interactive.

Tra le produzioni che arriveranno nel 2022 vi sarà di sicuro, secondo Warner Bros Japan, anche la conversione in anime di “Bastard!!”, il manga fantasy d’azione edito in Italia da Planet Manga e frutto della matita di Kazushi Hagiwara. Per dei contenuti che arrivano, altri van via. Secondo Polygon, tutte le serie tv targate Marvel spariranno essendo cessate le licenze, ora in favore di Disney+: una conferma in tal senso si sarebbe ottenuta leggendo l’avviso, in calce a tali contenuti ed alle loro stagioni, “This show is available until March 1st“.