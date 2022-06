Messenger: in roll-out la scheda per le chiamate in apertura di app

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni, le attenzioni di Meta sembravano essere focalizzate sul varo, dal prossimo 26 di Luglio, delle nuove policy per la privacy, che, con l’eccezione di Free Basics, Workplace, Messenger Kids, e WhatsApp, riguarderanno gli utenti di Facebook, Messenger, Instagram, e altri prodotti. Invero, non è mancata anche qualche sortita in ambito messaggistica visto che, dopo le recenti scoperte fatte a proposito di WhatsApp, sono emerse novità piuttosto succulente pure in merito a Messenger, l’altra grande app di messaggistica della piattaforma di Mark Zuckerberg, nata agli esordi come messaggistica interna privata per mettere in contatto i frequentatori del social network in blu Facebook.

Ormai evolutasi in una realtà di chat alla pari con i suoi più blasonati rivali (anche interni), Messenger da tempo supporta le chiamate, audio e video, tanto che ogni giorno per suo tramite si svolgono, secondo l’azienda, oltre 300 milioni di chiamate video e vocali: le metriche attuali parlano di una crescita del 40% avvenuta negli ultimi due anni di contingentamento delle frequentazioni in presenza, a causa della temibile pandemia da coronavirus.

Proprio per incentivare questo trend, e come premio per quanti già se ne avvalgono per le proprie “telefonate”, Messenger in queste ore sta rilasciando una funzione, che semplificherà l’effettuazione delle chiamate. Sulla cugina WhatsApp, per chiamare occorre portarsi in una chat e toccare l’icona del telefono: ciò a meno che non si tratti di una chiamata persa, nel qual caso la si potrà avviare dall’elenco delle chiamate, tramite la scorciatoia della cornetta.

Qualcosa di simile era di stanza anche su Messenger, che – però – ora ha deciso di rimediare, introducendo una esemplificazione che, a ragion veduta, trasforma Messenger in una credibile alternativa alle app di Dialer dei vari telefoni visto che, all’apertura, presenterà una scheda dedicata proprio alle chiamate. Nei prossimi giorni, in sostanza, tutti gli utenti di Messenger troveranno, infatti, nella parte bassa dell’interfaccia d’apertura, una nuova scheda, oltre a quelle per la chat e le persone

Si tratta della tab “Chiamate”, intervenendo sulla quale verrà caricato un elenco di tutti i contatti dell’utente, con un pulsante di call-to-action che permetterà di avviare la chiamata audio o anche video.