Messenger: arrivate le personalizzazioni per omaggiare l’ultimo Star Wars

Tra qualche giorno (per l’Italia dal 18 Dicembre) sarà ufficialmente nelle sale l’atteso 9° capitolo della saga di Guerre Stellari, intitolato “L’ascesa di Skywalker“. Per l’occasione anche il mondo hi-tech si è mobilitato e, dopo Samsung con la stuzzicante Star Wars Edition del Galaxy Note 10+, è stata la volta di Facebook che, per l’occasione, ha personalizzato a dovere il suo utilizzatissimo (da 1 miliardo di utenti) Messenger.

Mutuando un’iniziativa già intrapresa ai tempi del blockbuster Suicide Squad, e di vari film dell’universo Marvel, Facebook ha comunicato, tramite la propria press room online – il varo di qualcosa di simile in tandem con Disney (cui la LucasFilm ormai appartiene), con una serie di novità rilasciate, via attivazione da server remoto, sulle recenti versioni di Messenger per Android e iOS.

La prima sorpresa in salsa Star Wars giunta su Messenger riguarda la possibilità di personalizzare il tema di una chat (basta aprirne una, tippare sul titolo della stessa in alto e, dalla voce Tema, scegliere “Star Wars”), sì che lo sfondo della stessa divenga un profondo cielo stellato. Ottenuta questa variazione, cambieranno anche le Reactions con cui si potrà reagire agli elementi condivisi in chat, visto che il nuovo set di emozioni mostrerà C3PO triste, FINN allegro, Rey sorpresa, etc.

Ovviamente, le novità annunciate da Facebook, assieme ai complimenti per il sicuro successo della nuova pellicola, non si esauriscono qui. Tra i regali che gli appassionati di Guerre Stellari potranno trovare su Messenger, vi sono anche tre diversi effetti in realtà aumentata che sarà possibile autoapplicarsi durante le videochiamate e in fase di selfie (con la foto risultante che potrà essere personalizzata, condivisa seduta stante, o salvata in locale): in questo caso, si potrà beneficiare di un’illuminazione tendente all’azzurro o al sulfureo (inclinando il capo a sinistra o a destra) in modo da risultare un membro dei ribelli o del lato oscuro della Forza, ci si troverà catapultati nell’X-Wing di Poe Dameron in qualità di pilota (finendo anche capovolti), o – sorpresi (spalancando la bocca) nel mentre si schizza nell’iperspazio.

In più, dalla tastiera, attraverso l’apposito reminder dedicato ai pacchetti degli sticker, sarà possibile scaricare quello relativo all’attuale episodio di Star Wars, comprensivo di 21 adesivi che ne ritraggono i personaggi principali (con l’eccezione, purtroppo, dell’ambito baby Yoda).