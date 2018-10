iOS 12.1: tra tutte le novità, spiccano le nuove e coloratissime emoji

Con la commercializzazione ufficiale di iPhone XS e XS Max in tutto il mondo, Apple non ha perso tempo nemmeno dal lato del software. La maggior parte degli smartphone e tablet prodotta da Cupertino, infatti, ha la possibilità di avere a bordo il nuovo iOS 12. Tante sono le novità introdotte da questo nuovo aggiornamento citando, per esempio, le notifiche raggruppate a seconda di quale sia l’applicazione di riferimento.

Non è passato neppure un mese dalla presentazione dei nuovi iPhone, ed ecco che Apple è pronta al lancio globale di una nuova versione del proprio sistema operativo. Esso prende il nome di iOS 12.1 e, tra le novità più appariscenti, spiccano di certo le nuove emoji. Tutti i dispositivi Apple che potranno accedere a questa release avranno, infatti, ben 70 emoji aggiuntive.

Sebbene l’aggiornamento non sia ancora ufficialmente disponibile, tutti coloro che sono iscritti al programma sviluppatori di Apple potranno godere di una sorta di ‘accesso anticipato’. Le emoji proposte nel pacchetto sono di tutti i tipi: si passa da quelle dedicate alle persone, le quali godranno di diverse colorazioni di capelli (esistono alcune versioni dedicate anche alle persone calve), a quelle dedicate agli animali, agli sport ed anche ai cibi.

Questo nuovo set di emoji, però, non sarà un’esclusiva di iOS. Apple, infatti, avrebbe comunicato un rilascio dello stesso pacchetto anche per quanto riguarda i sistemi operativi macOS e watchOS. Almeno per il momento, però non sarebbe stata comunicata una data ufficiale circa il rilascio di questa nuova release per nessuno dei sistemi operativi citati precedentemente.

Alla luce dei fatti, sembra che iOS 12.1 includerà solo alcuni elementi marginali da un punto di vista del software (oltre ai soliti bugfix). Non ci sarebbero, infatti, delle feature interessanti da un punto di vista delle funzionalità (le quali sarebbero effettivamente ‘poco probabili’ considerando la breve distanza temporale fra questo update e la major release del sistema operativo di Apple).