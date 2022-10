Instagram vara un nuovo pacchetto di sicurezza per proteggere gli utenti

Ascolta questo articolo

Nel mentre si fa strada il programma di verifica dell’età, Instagram, spesso al centro di polemiche per non aver tutelato a sufficienza i soggetti deboli, ha annunciato un nuovo pacchetto di misure di sicurezza, dopo aver ascoltato i feedback dei propri utenti.

Dopo aver introdotto lo scorso anno i filtri “parole nascoste” per filtrare certi commenti in base a emoji e specifiche parole, Instagram ha esteso ora questa funzione pure ai commenti lasciati alle Storie che, come noto, divengono messaggi privati. Secondo quando comunicato, d’ora innanzi questi messaggi “abusivi” finiranno dritti dritti nella sezione Richieste nascoste. I filtri in questione sono stati estesi inoltre a nuove lingue (turco, farsi, bengalese, russo, marathi, tami, telugu), ma non solo.

Menlo Park sostiene di aver ampliato i filtri delle parole, per comprendervi anche quelle spesso usate in truffe e spam: inoltre, ora i filtri sono capaci anche di riconoscere gli errori di battitura, che spesso sono usati intenzionalmente, “apportando semplici modifiche ai loro messaggi“, da coloro che vogliono ingannare l’intelligenza artificiale della piattaforma. Per il momento, l’azienda non ha chiarito se il nuovo sistema di filtrazione funzionerà anche sugli “abusi in forma abbreviata“.

Ancora, lo scorso anno Instagram ha introdotto lo strumento preventivo che permette di bloccare anche i nuovi account creati da qualcuno che si è già bloccato. Ordunque, espandendo tale feature ora saranno bloccati pure gli account che si “potrebbe già avere“.

Tra il 2020 e il 2021, Instagram ha introdotto sia la funzione che avvisa gli utenti quando stanno per postare commenti potenzialmente offensivi, che quella che mostra avvisi molto severi (dove si precisa che si stanno violando le policy della community e che il commento potrebbe essere nascosto) in caso di pubblichino diverse volte commenti potenzialmente offensivi: ora, proseguendo in questo solco, coprendo lingue come inglese, portoghese, francese, spagnolo, arabo e cinese, saranno previsti nuovi avvisi che invitano a essere consapevoli coloro che stanno per condividere un commento dannoso.

Infine, forse per tutelare le donne di altro profilo che secondo il Center for Countering Digital Hate ricevono spesso molestie via DM, è stato previsto un sistema di avvisi che ricorda agli utenti di essere più rispettosi nel mentre ci accingono a spedire messaggi ai creators.