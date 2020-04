Instagram: test per simulcast Facebook, commenti pinnati, DM reinoltrati

Dopo aver attenzionato il mondo delle imprese, sostenendole in un momento particolarmente difficile, Instagram è tornato ad occuparsi dell’utenza mainstream, attraverso una serie di sperimentazioni che, appena scoperte da un leaker emergente alle prese con le consuete attività di investigazione via reverse engineering, rivelano quelle che saranno le prossime funzionalità (potenzialmente) in arrivo su Instagram.

Secondo quanto appurato da @alex193a, alias Alessandro Paluzzi, già scopritore di un’opzione che permetterà agli utenti della piattaforma di decidere da chi farsi taggare, il team di sviluppo al servizio del CEO Adam Mosseri sarebbe al lavoro su una novità che permetterà, all’autore di una diretta live su Instagram di instradarla in simulcast anche su Facebook (ove, presumibilmente, prima o poi, apparirà qualcosa di simile per operare all’inverso) all’insegna di quella che, sempre più, è la sinergia dei servizi di Menlo Park tanto desiderata da Zuckerberg (ma non dalla FTC americana).

Un’altra funzionalità che, dall’analisi del codice applicativo dell’app di Facebook, è emersa è relativa alla facoltà di reinoltrare a terzi un messaggio diretto ricevuto, come confermato da una schermata illustrativa, nella quale il menu contestuale apertosi dalla lunga pressione su di un messaggio reca, chiara, la voce “Forward“.

Infine, onde favorire le discussioni, attorno a un post già pubblicato, un’ultima funzione cui Instagram sta lavorando afferisce alla possibilità di pinnare (fissare) in alto un commento, sì da imporlo all’attenzione generale (forse perché interessante, o magari perché recante una precisazione dello stesso autore che ha avviato la discussione).

Ad oggi, le tre novità testé rendicontate, in merito ai commenti fissabili in alto, ai messaggi DM inoltrabili a terzi, ai Live in simulcast verso il social network Facebook, non essendo state confermate da Menlo Park, hanno il carattere delle mere indiscrezioni, e vanno quindi prese con le dovute cautele, visto che non è dato sapere quando e, soprattutto, se supereranno tutti gli step necessari a essere implementate stabilmente nel client di Instagram.