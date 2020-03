Instagram: presto si potrà decidere da chi farsi taggare

Ormai da qualche tempo, tutte le principali piattaforme social, via web o app, stanno incrementando la loro attenzione sul fattore privacy: Instagram, in tal senso, ha rimosso il tab che permetteva di sbirciare nelle altrui attività e, nel contempo, ha attivato la funzione per condividere le Storie solo con gli amici più stretti. A tali funzioni, prossimamente, se ne potrebbe aggiungere un’altra, molto semplice eppure decisamente utile, per incrementare la tutela degli utenti del noto photo sharing.

A renderne conto è un nuovo leaker, @alex193a che, a suon di screenshot su Twitter, ha reso noto quanto scoperto in una sessione di reverse engineering, applicata alla propria versione di Instagram: tra le varie righe di codice, l’esperto programmatore ha rinvenuto riferimenti ad una nuova sezione che, collocatasi tra le impostazioni relative alla privacy, andrà a impattare sugli altrui tag.

Nello specifico, la nuova funzione permetterà al detentore di un account di scegliere da quali utenti venire taggato: al momento, sembra che le opzioni tra cui sia possibile scegliere siano 3, comprensive della possibilità di negarsi a tutti, solo a quelli che non si segue, o a nessuno (potendo, quindi, essere taggato da tutti).

Una volta espletata tale scelta, spostando l’apposito selettore di fianco, la propria decisione diventerà effettiva, e colui che si cimenterà nel taggare un dato utente verrà avvertito, a operazione in corso, se il destinatario del suo tag accetti tale collegamento da parte di tutti, di nessuno, o solo dei suoi profili seguiti (tra i quali, da qualche settimana, è possibile far pulizia con un pratico ordinamento).

Dettagli funzionali a parte, e in assenza di una conferma in merito da parte di Menlo Park, ad oggi non è possibile ipotizzare l’effettivo rilascio della nuova funzionalità securtiva a disposizione di tutti gli utenti ma, stante la semplicità della stessa, non sarebbe inverosimile che l’opzione per decidere da chi farsi taggare prima o poi compaia in una beta pubblica.