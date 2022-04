Instagram: tante novità in-roll-out, paper per piccole imprese, rumors su future migliorie

Principia col botto o quasi la settimana di Instagram che, dopo aver attenzionato le piccole imprese con un utile paper, si è dedicata agli utenti comuni, cui ha destinato diversi roll-out, mettendosi poi all’opera per portare avanti lo sviluppo di ulteriori migliorie.

La prima novità in quota Instagram di quest’avvio di settimana riguarda una piccola guida di 8 pagine (“How to grow and scale your small business”) che Menlo Park ha dedicato (gratuitamente) alle piccole imprese per aiutarle nel marketing, sfruttando gli strumenti messi a disposizione da Instagram. Tale guida, realizzata in collaborazione con Mimi Striplin (The Tiny Tassel, gioielli, abbigliamento, accessori), Natália Camargo (Estilo 4 olho, occhialeria), Trinity Mouzon Wofford (Golde, marchio di salute e bellezza), punta a far crescere la presenza online dei marchi con ua panoramica sulle funzioni e con suggerimenti ovviamente in favore di Instagram: nello specifico, la mini-guida si divide in tre sezioni, con i 5 suggerimenti di “Guidare la consapevolezza e creare comunità”, le note di base di “Ottieni il tuo prossimo cliente”, e le analisi de “l’eccitazione dei clienti e l’aumento delle vendite” sfruttando la presenza su IG.

Passando alle novità più concrete per il pubblico mainstream, Instagram ha attuato alcune modifiche all’editor dei Reels: ora, infatti, è più semplice modificare le clip. Basta toccarne la miniatura e “ridurre il segmento specifico su cui si desidera ritagliare“. Inoltre, avvalendosi dell’arrivo della “Modalità di riordino“, all’interno del processo di modifica, è anche possibile riordinare ciascuno delle proprie clip.

La piattaforma di photo-sharing ha poi confermato il varo di diverse novità, invero già anticipate in passato dal leaker Alessandro Paluzzi: in questo caso, si è confermata la possibilità avviare dei sondaggi nelle chat di gruppo, sfruttando un apposito adesivo, il poter inviare messaggi agli amici (anche di notte) senza una fastidiosa notifica a patto di accompagnare il messaggio con @silent. la barra in alto nei messaggi privati DM per vedere chi è libero per chattare. Di minor importanza è l’ufficialità di un nuovo tema di chat, Lo-Fi, per dare un tocco più personale alle proprie conversazioni.

In tema di indiscrezioni, sempre dal reverse engineering di Paluzzi è emerso che Twitter stia lavorando per mostrare, nella pagina dei dettagli dell’immagine del profilo a base NFT, i proprietari verificati e per accludere, nella pagina di un luogo, il tab per i relativi Reels. In più, sembra che il canarino azzurro stia ancora dedicandosi ai suoi Digital Collectibles (NFT), con un post per convididere la propria collezione di opere d’arte digitali, senza trascurare la funzione per mostrare uno status ad alcuni amici, arricchendolo di musica e varie opzioni (località, leggendo, giocando, festeggiando, parlando, etc), e quella per aggiungere più link alla propria bibliografia, potendoli anche riordinare tra loro con un semplice trascinamento.