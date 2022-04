Instagram rivoluziona la messaggistica DM e semplifica le condivisioni

Instagram, allo stato attuale la piattaforma di photo-sharing più importante e diffusa al mondo, anche in queste ore protagonista di vari rumors, ha attirato a sé l’attenzione dei media di settore comunicando ufficialmente il varo di una notevole mole di novità, date come in implementazione in alcuni “paesi selezionati“, ma con la promessa di predisporle “presto per gli utenti di tutto il mondo“.

Da quanto Zuckerberg ha espresso il suo desiderio di fondere Messenger e la messaggistica DM di Instagram, per quest’ultima le cose sono andate sempre meglio quanto a funzionalità guadagnate: la prima novità della nuova carrellata di implementazioni, quindi, non a caso riguarda i DM. Nello specifico, in ottica multi-tasking, si è stabilito che all’arrivo di nuovi messaggi non si dovrà più abbandonare la navigazione del feed in quanto poco sopra lo stesso apparirà un overlay con gli ultimi messaggi arrivati. Toccandone uno sarà possibile rispondervi al volo, senza entrare nei DM.

Nella sezione DM, in alto, ora apparirà anche un’indicazione per informare sui contatti che, in quanto online, siano disponibili a chattare. Mutuando una novità appena introdotta anche su Messenger, ora diventa possibile inviare un messaggio ai propri contatti, anche nel cuore della notte, dacché nessuna notifica arriverà loro se, nel messaggio, ci si ricorderà di includere la stringa @silent.

Ancora in favore dei messaggi, Instagram ha predisposto la possibilità di condividere all’interno delle chat delle brevi anteprime musicali, della durata di appena 30 secondi, tratte da alcune delle più famose famose piattaforme di audio streaming (nella fattispecie, il riferimento è a Amazon Music e Apple Music, con l’arrivo – prossimamente – anche di Spotify). Proseguendo nel novero delle novità in favore dei messaggi privati di Instagram, quest’ultima, mutuando una novità introdotta su Messenger appena la scorsa settimana, ha introdotto un tema di chat “lo-fi” che caratterizzerà conversazione con uno sfondo rilassante ritraente uno skyline cittadino e un gatto appollaiato su un tetto: un altro modo con cui sarà possibile allietare le proprie chat è quello che ora permette anche di creare un sondaggio all’interno di una chat di gruppo.

Nel pacchetto di novità annunciato da Instagram rientra anche una semplificazione del processo di condivisione: anziché dover scrollare tutti i contatti per trovare quelli desiderati, la piattaforma permette ora di designarne 4 come più cari in modo che, tenendo premuto il pulsante di invia in calce a un post, verranno subito visualizzati gli amici “più cari” con i quali procedere allo sharing.

Da leaker Alessandro Paluzzi, arrivano infine non pochi rumors. Secondo l’insider del codice, Instagram sta lavorando alle impostazioni per formattare il testo nei messaggi privati (grassetto, corsivo, sottolineato, barrato). In merito ai “rulli“, Menlo Park medita di dar loro ancora più visibilità, collocando in futuro una scheda dedicati ai Reels nelle pagine dei luoghi: intanto, prosegue anche lo sviluppo della funzione “remix per foto” che, ora, ha guadagnato la sua pagina introduttiva.