Messenger: arrivano le scorciatoie per semplificare le chat

Impegnata nello sviluppare novità come gli adesivi “Add Yours”, che dopo Instagram risultano essere stati concepito anche per il social in blu, Facebook (Meta) non ha trascurato quella che era nata come mera messaggistica interna del suo social, ovvero Messenger, a cui ha appena destinato una potenzialmente rivoluzionaria miglioria.

Secondo quanto reso noto da Menlo Park con un post nel blog di Messenger (messengernews.fb.com), su tale piattaforma di messaggistica istantanea sono appena stati abilitati, in favore degli utenti Android e iOS, le prime “scorciatoie“, nella fattispecie sostanziate in comandi rapidi che permettono di svolgere alcune mansioni in modo più rapido (quindi con minori tasti da premere), con la conseguenza di migliorare l’efficienza ed il tasso di divertimento nelle proprie comunicazioni.

Il primo comando, già attivato su Messenger per iOS e Android, è quello, in stile Slack, delle menzioni per tutti, in inglese @everyone, con denominazioni varie a seconda della lingua dell’utente (es. @tutti per gli italofoni, @todos per gli ispanofoni). Adoperando questo shortcut in una chat di gruppo, verrà inviata una notifica a tutti per un messaggio, utile come promemoria per un incontro improvviso, per dare la massima visibilità al proprio messaggio, o quando magari si fa brainstorming per mettere assieme una risposta comune a una domanda urgente.

Anche il comando opposto, già presente su Instagram (@silent) e su Telegram, è stato attivato, e riguarda lo shortcut /silent (/silenzio, /silencio) che, nelle chat private, per limitare le distrazioni, non invierà una notifica d’accompagnamento per il proprio messaggio, col destinatario che, in fase di check-in, continuerà a visualizzare l’indicativo dei messaggi non letti.

In futuro, poi, arriveranno altri comandi. Su Android e iOS, in favore degli utenti USA, il comando /pay permetterà di richiedere (es. per essere ripagati di un passaggio) o effettuare (es. per la cena di gruppo) un pagamento, in modo facile e senza alcuna commissione. La scorciatoia /gif permetterà, invece su iOS, di cercare facilmente la GIF più adatta alla propria conversazione, avvalendosi della sintassi che vuole l’argomento digitato dopo /gif. Dulcis in fundo, non sarà più necessario cercare in rete e poi copincollarle in chat, o digitare manualmente, i meme del tavolo rovesciato o dell’alzatina di spalle, ambedue richiamabili facilmente mediante, rispettivamente, i comandi /shrug & /tableflip.