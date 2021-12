Instagram: scoperte nuove funzioni e futuri "ritocchi"

A distanza di qualche settimana da alcuni parziali roll-out, e soprattutto dall’ultima valanga di notizie in merito a future funzionalità, Instagram è tornata protagonista di diversi pettegolezzi, grazie ai soliti canali bene informati dei leakers.

Dall’analisi del leaker Alessandro Paluzzi, già in passato era emerso come Instagram stesse lavorando alla funzione per consentire la moderazione dei live: all’epoca, si era appurato che il broadcaster avrebbe potuto nominare un solo moderatore per diretta e che la persona scelta – per accettare la nomina – avrebbe dovuto avere l’ultima versione di Instagram. Ora si è scoperto anche altro in merito alla funzione per la moderazione dei live: nello specifico, risulta pronta la schermata esplicativa che apparirà in forma di pop-up all’utente scelto come moderatore, in modo che sia consapevole del poter rimuovere le persone dalla live e del poter disattivare i commenti.

A questo “giro”, è stata anche aggiunta la possibilità di interrompere in qualsiasi momento la moderazione, tramite un’apposita opzione in sviluppo (stop moderating). Non meno importante, in ottica trasparenza, sarà l’avviso che apparirà (sempre in forma di pop-up) agli spettatori del live, qualora lo stesso sia sottoposto a moderazione.

Procede, sul versante dei token non fungibili, NFT, lo sviluppo della relativa feature, il cui nuovo passaggio evolutivo si è sostanziato in un aggiornamento per la sezione in-app Digital Wallet, che ora avvisa della necessità di aggiungere dei portafogli digitali a Instagram quale conditio sine qua non per poter scambiare gli NFT della piattaforma, in futuro noti come Collectibles. Anche l’ambito creativo non è stato trascurato dai programmatori di Menlo Park.

Secondo quanto rinvenuto nel codice dell’app, Instagram starebbe ancora lavorando sull’opportunità di inserire degli effetti sonori sui Reels: ad oggi sembra che sarà possibile aggiungerne diversi, di cui già iniziano a esser noti i nomi (es. punch, goat, air horn, sword clink, whoosh, etc). Infine, appare molto probabile anche l’arrivo di una modifica nel design della snackbar che ospita i messaggi di avviso (es. qualcosa è andato storto. Per favore prova di nuovo) che, prossimamente, potrebbe guadagnare degli angoli arrotondati e dei margini ai lati.