Instagram: roll-out di novità per Storie e Live, sviluppi per Threads e multi-account

Dopo aver promesso di rivedere la propria politica sul nudo femminile, in seguito ad alcuni episodi di discriminazione nei riguardi di modelle curvy di colore, la nota piattaforma di photo-sharing Instagram ha rilasciato alcune novità, in favore delle Storie e dei Live, senza dimenticare il continuo sviluppo, ancora in essere, di migliorie per lo spin-off Threads e per il sistema multi-account.

Tramite un post condiviso dal proprio account ufficiale su Twitter, la piattaforma attualmente diretta da Adam Mosseri ha annunciato l’avvio del roll-out, destinato a ultimarsi nelle prossime ore/giornate, di alcune novità destinate a tutta la propria utenza, in relazione alla dirette: nello specifico, a patto di non aver avuto problemi con le policy di Menlo Park, ad esempio in merito al copyright (stante il timore che vengano trasmessi film pirata), sarà possibile avviare live della durata di 4 ore (contro i 60 minuti precedenti).

Gli utenti, inoltre, potranno salvare, un po’ come avviene per post e Storie, i live in un archivio personale, che li conserverà per 30 giorni prima di cancellarli, a meno che non si sia deciso di esportarli su IGTV, o di scaricarli nella propria galleria, per condividerli su altre piattaforme. Ancora in merito ai live, ma degli altri, Instagram ha predisposto una nuova sezione che, dietro il nome di “Live Now”, consentirà ai frequentatori di IGTV di scoprire coloro che sono live in un dato momento.

Un’altra novità rilasciata da Instagram, secondo quanto segnalato dall’esperto Matt Navarra, riguarda la funzione Remix, che permette agli utenti di ricondividere nelle proprie Anche Instagram come Snapchat con le Storie che durano 24 ore, arricchendoli con testi, adesivi, foto e video (anche realizzati sul momento, con la fotocamera in-app), i post apparsi nel proprio Feed.

Ovviamente, non mancano le novità ancora in fase di sviluppo, ma già scoperte tramite reverse engineering, dal leaker Alessandro Paluzzi. La prima feature a cui Menlo Park sta lavorando riguarderebbe la possibilità di seguire dei profili anche con un account diverso da quello con cui si è loggati sul momento, senza dover prima effettuare il relativo switch. Diversamente, in favore dello spin-off Threads, è in preparazione la facoltà (esplicata nell’opzione “More Options“) di bloccare, segnalare, o silenziare un interlocutore senza dover passare per l’app principale di Instagram.