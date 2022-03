Instagram: presto saranno integrati gli NFT (e non solo quelli)

Instagram, la piattaforma di photo-sharing più popolare al mondo, ormai da tempo versata anche nel social commerce (come confermato da Zuckerberg il quale ha sostenuto che molti dei capi che di solito indossa li abbia comprati proprio su Instagram, oltre che nei negozi di Facebook), nelle scorse ora ha fornito una conferma ufficiale ai massimi livelli in merito al suo coinvolgimento col mondo dei token non fungibili. Il tutto mentre, come al solito, non mancano certo le consuete orde di pettegolezzi su funzioni instagrammiane non ancora rilasciate ma comunque scoperte anzitempo.

In tema di notizie concrete relative a Instagram i radar informativi si sono sintonizzati nelle scorse ore sul South by Southwest, il festival musicale e cinematografico annuale di Austin, nel corso del quale il CEO di Meta (Facebook Inc) Mark Zuckerberg ha risposto ad alcune domande relative agli NFC. Nei mesi scorsi, diversi rumors hanno permesso di apprezzare i progressi nel settore, con Instagram che sta lavorando ai propri Digital Collectibles, e il New York Times che, lo scorso Gennaio, anticipò come la piattaforma in questione stesse, tra i vari obiettivi in merito, lavorando a un vero e proprio marketplace di NFT (not fungible tokens) nel quale sarebbe stato possibile comprar e vendere questi “valori” digitali.

In seguito, è arrivata una vaga ammissione da parte del numero 1 di Instagram, Adam Mosseri, che in una delle sue abituali “confidenze” al pubblico degli users di IG, ebbe a sostenere come “la società sta esplorando attivamente la tecnologia (degli NFC – ndr)”. Mancava, a questo punto, solo il placet di Zuckerberg che, appunto, è arrivato nel corso di un panel previsto al SXSW 2022, durante il quale è stato dichiarato come, anche nell’impossibilità di dire in cosa si concretizzerà la cosa, al momento stanno “lavorando per portare gli NFT su Instagram a breve termine“.

Quel breve termine è stato concretizzato da Casey Newton, curatore della newsletter Platformer per conto di The Verge, il quale ha riportato un’altra dichiarazione di Zuckerberg al festival texano, secondo la quale il tutto dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, ovvero quando gli utenti saranno in grado tanto di portare (nella piattaforma) alcuni dei loro NFT (già in possesso), quando di crearne di nuovi all’interno del photo-sharing. Un altro aspetto che è emerso a proposito degl NFT su Instagram è il fatto che in qualche modo saranno collegati al metaverso a cui Menlo Park sta lavorando, visto che gli abiti degli avatar nel metaverso potranno esser coniati come NFT e quindi portati dagli utenti in luoghi diversi anche se, per arrivare a ciò, andranno curati vari aspetti tecnici necessari a che ciò accada senza problemi.

Passando a rumors, dal sempre prolifico leaker Alessandro Paluzzi sono giunte diverse indiscrezioni in merito a funzioni ancora in sviluppo. In particolare, sembra che Instagram stia lavorando per consentire di commentare i post con un adesivo musicale, ma anche – nella sezione Esplora – ad una pagina nella quale si potrebbero vedere alcuni dei post che più piacciono ai propri amici. Infine, pare che la medesima piattaforma stia ancora dedicandosi a implementare l’adesivo “Aggiungi il tuo” per i Reels, posto che ora a tal scopo è stata già messa a punto la schermata introduttiva della nuova funzione.