Instagram: presto i Live potrebbero far tappa su IGTV

Seppur nata da un bel po’, la piattaforma IGTV di Instagram è ancora ben lungi dal pareggiare il successo degli illustri rivali. Per tale ragione, onde popolarla di nuovi contenuti, il noto photo-sharing starebbe pensando di sceglierla quale destinazione finale per gli Instagram Live.

Acquistata nel 2012 da Facebook, solo nel 2016 Instagram ha introdotto i live che, in tempi di coronavirus, hanno acquisito una certa popolarità, mettendo a dura prova i server di Menlo Park. In conseguenza di ciò, il team di Zuckerberg ha iniziato a lavorare su tale strumento, per renderlo più utile in questo particolare momento e, infatti, è arrivata la possibilità assistere e commentare i live anche su Instagram per PC via web.

Nei giorni scorsi, è emersa la prova di come la piattaforma stia lavorando al simulcast dei propri Live verso Facebook ma, a quanto pare, le modifiche a tale strumento potrebbero essere anche altre. Ad oggi, infatti, i Live rimangono consultabili nel proprio NewsFeed per 24 ore, dopo le quali scompaiono, diventando inaccessibili a chi abbia perso lo streaming, a meno che l’autore dello stesso non salvi il filmato, per poi condividerlo manualmente su YouTube o IGTV, la piattaforma per i video verticali di Instagram.

Secondo quando portato alla ribalta dal portale “The Verge”, Instagram, però, starebbe lavorando a un pulsante che permetterebbe di salvare il Live direttamente su IGTV, magari con l’opportunità (se lo si desidera) di condividere una breve clip d’anteprima col proprio profilo o Feed: il tutto, però, avverrebbe al netto dei commenti, e degli adesivi, che non verrebbero conservati nella nuova location ove, però, il contenuto principale risulterebbe sempre disponibile, anche oltre la tradizionale giornata.

Nell’attesa di scoprire se IGTV diverrà di conseguenza una sorta di YouTube dei video verticali, la funzione che prevede il futuro instradamento dei Live in essa è ancora in divenire, sotto sviluppo, e non è noto quando, se, e in che termini, verrà effettivamente implementata all’interno di Instagram.