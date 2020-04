Instagram: oltre agli sticker "Grazie", le dirette Live sbarcano sulla versione webvo un nuovo sticker in

Nonostante Snapchat continui ad essere una delle app di riferimento quanto a photo-sharing, Instagram, che ha appena acquisito un adesivo di ringraziamento nel contesto dell’emergenza da coronavirus, vi si è da tempo differenziata, investendo su molti altri aspetti, come l’usabilità della versione web based, di recente aggiornata con varie novità.

Sino a poco tempo fa, le dirette streaming erano visualizzabili solo sulla variante mobile della piattaforma: tuttavia, con l’emergenza coronavirus in piedi, molti utenti tendono a fruire della grande I anche lato PC, da browser web, e ciò ha portato il team di Adam Mosseri, CEO di Instagram, ad apportare alcuni “adattamenti”.

Menlo Park, come noto, ha già portato i messaggi privati, DM, anche sulla variante web di Instagram e, da oggi, secondo quanto comunicato dal servizio di supporto della piattaforma, è partito il roll-out che concederà in dote, alla versione di Instagram accessibile da browser, anche la facoltà di seguire le altrui dirette Live, attuate tramite l’infrastruttura “Instagram Live”.

A differenza di quanto avviene per la versione mobile degli Instagram Live che, in caso di più partecipanti, portava a sovrapporre i commenti agli stessi, rendendo difficile tanto chattare quanto seguire i flussi video, visualizzate sugli schermi dei computer, le dirette della piattaforma sloggiano di lato, a destra, in un pannello a scorrimento verso l’alto, i summenzionati commenti (che, quindi, vanno anche ad occupare un’area diversamente lasciata vuota o con un’enorme banda nera laterale). Tuttavia, nella nuova collocazione, le dirette Live di Instagram non supportano la possibilità di partecipare agli altrui streaming, o di intraprenderne di propri: per tali esigenze, ci si dovrà ancora rivolvere all’app mobile.

Sempre da un comunicato stampa di Instagram giunge l’annuncio di un’iniziativa, varata in 14 paesi, che permette agli utenti di applicare alle rispettive Storie l’adesivo “Grazie” (“Thank You”), che permette di ringraziare quanti, in prima linea, ovvero i sanitari, si stanno prodigando per fronteggiare la pandemia da coronavirus.