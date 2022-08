Instagram permette di condividere post, Reels, hashtag e posizioni via codici QR

Ascolta questo articolo

Dopo aver annunciato la modalità “Meno” per tutelare i minori, la piattaforma Instagram si è dedicata anche alla promozione dei contenuti, confermando a The Verge, attraverso un portavoce di Meta Group, una novità a tema codici QR.

Sin dal 2020, il photo sharing Instagram – a oggi diretto da Adam Mosseri – permette di pubblicizzare i profili degli utenti un po’ come si era già soliti fare su Snapchat (per altro, come noto, copiata pure a proposito delle celeberrime Storie). Con la novità appena annunciata, lato mobile e web, è ora possibile fare altrettanto anche per i singoli post, foto o video che siano, per i Reels (ispirati invece a TikTok), per i tag e per le posizioni.

La speranza della nuova funzione di Instagram è quella aiutare nella promozione dei contenuti (es. per i prossimi film in uscita, per le produzioni dei musicisti), senza dimenticare l’auto-promozione dei ristoranti o il poter mettere in scena virtualmente dei prodotti o il mostrarne delle demo, per poi portare direttamente all’acquisto degli stessi.

La novità in questione, già scoperta nei mesi scorsi dal leaker Alessandro Paluzzi, può essere facilmente impiegata lato mobile: basta portarsi su un contenuto, tippare sull’icona dei tre puntini, e scegliere l’opzione “il codice QR“. A quel punto si potrà stabilire il colore di detto codice e, andando avanti, la piattaforma permetterà di salvare (Salva codice QR) il risultato nella galleria dell’utente, da dove quest’ultimo potrà trarlo per condividerlo o, meglio ancora, per stamparlo su carta, dépliant, o adesivi (magari da mettere in metro, per campagne pubblicitarie che usino i cartelloni in galleria o i sedili sui vagoni della stessa).

La novità dei codici QR da condividere per promuovere post, tag, posizioni e Reels funziona invero anche lato web, dal sito di Instagram: in questo caso, la routine da seguire prevede due strade. L’utente, nel caso di un post, deve aggiungere la stringa /qr alla fine dell’indirizzo web che punti a un dato post perché appaia un menu a mezz’aria, col codice QR, la possibilità di sceglierne il colore e il pulsante “Scarica codice QR”. Un modo più brave è andare sull’icona dei tre puntini in alto a destra nei post, scegliere prima “Condividi su”, in seguito “Codice Qr”, per poi procedere a scaricarlo come già visto.