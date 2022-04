Instagram: oltre ai rumors, i tag avanzati arrivano sui Reels

Lo scorso Marzo, assieme al parziale ritorno dell’ordine cronologico grazie alla visualizzazione per seguiti e preferiti, il noto photo-sharing Instagram introdusse anche la funzione dei tag avanzati, che oggi ha conosciuto uno step d’avanzamento.

Secondo quanto spiega il team del CEO Adam Mosseri, la funzione dei tag avanzati permette di riconoscere il contribuito di un creator alla creazione di un video o foto post altrui, con particolare vantaggio per quei creators che, appartenendo a community sotto-rappresentate, vedono spesso i propri contribuiti non risaltare adeguatamente. Grazie a tale funzione, invece, nel menzionare una persona sarà possibile precisare la “categoria auto-designata“ sul profilo di un creator, evidenziando così che, nella realizzazione di un certo tutorial sull’abbigliamento, un dato influencer A è stato aiutato nel make-up dal creator B.

Dopo aver introdotto la funzione dei tag avanzati per i post nel Feed, nelle scorse ore, Menlo Park ha fatto altrettanto anche in favore dei contenuti pubblicati in forma di Reels, ovvero di brevi video creativi in stile TikTok: per avvalersi della novità, l’itera da seguire è piuttosto semplice.

Basta toccare il segno del più in alto a destra e procedere con Avanti nella creazione del proprio post. Effettuate le modifiche del caso, e premuto di nuovo su Avanti, va fatto ricorso alla voce “Tagga persone” e, poi, ad “Aggiungi tag“: di seguito andrà eseguita la ricerca dei collaboratori che culminerà con la visualizzazione della categoria dei creatori, ottenuta toccando la voce “Mostra categoria profilo“. Concluso questo passaggio con Fine, ed apportate ancora delle modifiche ultimative, si potrà sharare il proprio contenuto intervenendo sull’eloquente pulsante Condividi.

A questo punto, l’impegno degli sviluppatori di Instagram potrà convergere su altre funzioni di prossimo varo, svelate anzitempo dal contributo dei leakers. A tal proposito, Alessandro Paluzzi ha condiviso la scoperta della funzione Nudge che dovrebbe funzionare come i Poke di Facebook, in questo caso attirando l’attenzione degli amici dopo aver inviato loro l’emoji della manina che saluta. Menlo Park continua a lavorare pure sulle Community, che dovranno avere uno username, e che potranno essere pubbliche o private.