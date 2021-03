Instagram: novità per affiliazioni, moderazione messaggi, like, stickers donne e non solo

Il noto social dedicato al photo-sharing, Instagram, mai uso a riposare sugli allori, è pronto a ulteriori cambiamenti, relativi ancora una volta ai like, ma anche ai creators, ed alla tranquillità di tutti gli utenti. Il tutto mentre nuovi strumenti vengono messi a disposizione di chi lavora con la piattaforma, e nuovi adesivi sono implementati per celebrare la prossima Festa della Donna.

Secondo quanto scoperto in passato, Instagram starebbe valutando di lasciare all’utente la scelta del visualizzare o meno i counter dei like e delle visualizzazioni, in sede di pubblicazione di un post: gli esperimenti attorno ai like evidentemente sono continuati, come ammesso da Instagram stessa attraverso un cinguettio in cui ha ammesso che la recente sparizione dei like a diversi utenti (già risolta e ovviabile aggiornando il feed) era dovuta all’inclusione (per un bug) di più persone del previsto in un test relativo a una “nuova esperienza per nascondere i like sui post del feed“.

Sempre in tema di novità future, il leaker Alessandro Paluzzi, attraverso un’operazione di reverse engineering, ha scoperto alcune novità non palesi ancora in sviluppo. La prima riguarderebbe la possibilità per i creators di monetizzare dalla pubblicazione di Storie e foto: in tal senso, sarebbe in sviluppo una funzione di affiliazione, potenzialmente non disponibile per tutti al momento del lancio che, collocata tra le impostazioni dei Creators, permetterebbe di registrarsi seguendo pochi e semplici step.

Particolarmente utile nel fronteggiare campagne di spam come quella che sta affliggendo gli instagrammers in questi giorni, si rivelerà, invece, l’opzione “controlli del contenuto” che, situata tra le impostazioni inerenti alla privacy, permetterà di precisare alcune parole chiave che, se contenute nei messaggi ricevuti (da alcuni utenti specifici o da tutti), ne comporteranno l’automatico occultamento alla vista (sarà comunque possibile visualizzarli dopo averli toccati).

In attesa del rilascio delle funzionalità di cui sopra, dal redattore di Testing Catalog, Alexey Shabanov, giunge la conferma, utile a chi usa Instagram per lavoro, secondo cui è possibile concedere l’accesso ai propri messaggi privati (DM) agli utenti del proprio team che hanno già accesso alle proprie Pagine Facebook o alla piattaforma Facebook Business Suite.

Infine, in vista della Giornata internazionale della donna 2021, fissata per il prossimo 8 marzo, Instagram ha annunciato il rilascio di un nuovo set di adesivi applicabili sulle Storie che, realizzati da 5 artisti, celebrano le madri, le donne in prima linea (es. durante la pandemia), e le comunità che offrono sostegno a particolari categorie di donne.