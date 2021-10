Dopo aver promesso una serie di novità a tutela dei più giovani, Instagram si dimostra “sul pezzo” anche in tema di down, non prevenendoli ma comunque attivandosi per comunicarli tempestivamente e in modo trasparente (al pari di quanto fatto anche per la situazione dell’account utente, in modo da far sapere se alcune difficoltà siano di carattere generale, o dovute a una propria manchevolezza regolamentare). Ovviamente, non sono mancati numerosi rumors sulla celebre piattaforma in questione.

La prima novità, comunicata ufficialmente da Instagram, riguarda i tanti down (già due) che l’hanno fustigata dall’inizio di Ottobre: in casi del genere, gli utenti sono soliti informarsi su downdetector o su Twitter. Per evitarsi una cattiva pubblicità, ma anche in nome di una maggior trasparenza nella comunicazione con i propri utenti, ed evitare il ricorso a strumento di terze parti, Instagram ha comunicato l’intenzione di mettere a disposizione degli utenti due funzioni.

Già in test negli USA da qui ai prossimi mesi, la prima funzione prevede che, in occasione di grossi down (tipo quelli che vanno in tendenza su Twitter) nel feed si riceverà una notifica che avvisa del problema, seguita dopo da un’altra notifica, che annuncia la risoluzione degli inconvenienti. Al momento, come giustamente osserva Android Police, non è chiaro come tali notifiche verranno istradate nell’eventualità di una totale inattività del servizio (o quando non si può caricare il feed e/o loggarsi).

L’altra grossa novità annunciata nel blog ufficiale della piattaforma, e già operativo per tutti, è la pagina “Account status” (già avvistata nel codice 83 giorni fa dal leaker Paluzzi) nella quale si potrà leggere se il proprio account sia a rischio di ban, come ciò che si è pubblicato stia condizionando la visibilità dei propri contenuti e, nel caso di una sanzione per violazione delle norme, l’opzione di ricorso in-app “Richiedi una Revisione”.

In tema di rumors, inerenti cioè a funzioni non ancora palesi in quanto in sviluppo, dal leaker Alessandro Paluzzi è arrivata una serie di indiscrezioni. Secondo l’esperto programmatore, Instagram sarebbe lavorando su un sistema per consentire all’utente di montare o eseguire un collage di quel che ha nella propria Gallery, per realizzare delle Storie. Infine, sembra che sia in preparazione anche una nuova impostazione nella fotocamera in-app per ricevere suggerimenti in fatto di Storie usando parametri tra cui l’ora e la posizione delle proprie foto in Galleria: a quanto pare, in merito a tali suggerimenti sarà possibile saperne di più, ridurre i suggerimenti di un certo tipo, o cambiare le impostazioni dei suggerimenti in generale.