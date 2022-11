Instagram: la musica arriva anche sulle foto statiche. Ecco come aggiungerla

Ascolta questo articolo

Non sempre le novità delle principali piattaforme vengono comunicate ufficialmente. Quanto poi ciò avviene, può capitare che la feature passi inosservata: è quello che è accaduto a un’interessante novità appena messa in campo da Instagram, già al centro di numerosi rumors per migliorie invece ancora in fase di sviluppo.

Nelle scorse ore, il portale SocialMediaToday ha riportato un tweet ufficiale di Instagram che annuncia una funzione certamente introdotta per competere al meglio con TikTok, sebbene la spiegazione ufficiali menzioni l’intenzione di dare ai creators “più strumenti per dare vita ai loro contenuti ed esprimersi!“. Nello specifico, come già è uno strumento espressivo sui Reels e sulle Storie (in formato copiato tempo fa da Snapchat), ora la musica arriva, nel feed, anche sulle foto statiche.

Per utilizzare la novità, basterà avviare il flusso di creazione di un post, scegliere la foto dal carosello della galleria, passare per l’applicazione di filtri e ritocchi vari (nitidezza, etc), sino ad arrivare allo step conclusivo, in cui di solito si taggano le persone, si aggiungono promemoria e luoghi, e si promuovono raccolte fondi.

Quivi giunti, in posizione mediana, c’è ora la voce “Aggiungi musica” che, oltre a suggerire vari brani che sarebbero ideali per il nostro post, permette anche di cercare quello preferito: scelto il brano, lo si dovrà però tagliare, per scegliere una porzione, compresa tra i 5 e i 90 secondi, da usare come colonna sonora per il proprio post. Eseguito anche quest’ultimo step, si potrà completare il tutto tippando ripetutamente la spunta blu di conferma che appare in alto a destra.

Negli scorsi giorni, invece, dall’attività di indagine del leaker Alessandro Paluzzi sono emerse le tracce di diverse funzionalità ancora in sviluppo presso Instagram: una di queste riguarda la possibilità di condividere le Storie solo con i follower che seguiamo anche noi mentre, per migliorare le interazioni col proprio pubblico, è in preparazione la funzione “AMA”, ask me anything, che permetterà di porre qualsiasi domanda al detentore di un profilo.