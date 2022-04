Instagram: in test i modelli per i Reels, rumors vari su bacheche e temi di chat

Pur essendo tra le app più famose nel ramo del photo-sharing, Instagram sta avvertendo sempre più la concorrenza degli avversari, come testimoniato dai rumors sullo sviluppo di nuove funzioni, che tradiscono un certo attivismo del team di programmazione di Menlo Park, e dal varo di un test in merito a una miglioria dedicata ai Reels.

Lo scorso Gennaio, il leaker Alessandro Paluzzi trovò tracce, nel codice di Instagram, relative alla futura funzione “Use a template“, ennesimo tentativo di Menlo Park di competere con TikTok sul piano dei video corti, dopo aver introdotto lo scorso anno la funzione Remixes che, in seguito, a inizio 2022, è stata migliorata con la possibilità di remixare tutti i video caricati, e non solo i Reels. Secondo quanto riferito dal portale Business Insider, la prossima tappa di questo confronto a distanza si è appena concretizzata, con la piattaforma che ha preso a testare silenziosamente, con uno sparuto numero di creators, la funzione dei “Templates” o “Modelli”, a quanto pare chiamata “Use Template”.

Grazie a questa funzione, come ha raccontato l’influencer Josephine Hill che a fine Marzo ebbe l’accesso anticipato alla novità, quando si vede un montaggio video che si intende rielaborare, non occorre più consultare delle guide ad hoc, per capire come sincronizzare i fotogrammi con la musica o un suono, visto che, per tale scopo, sono messi a disposizione dei modelli, tra cui uno con 13 slot o posti disponibili per altrettanti fotogrammi, e uno con 7 posti.

Interpellata in merito da TechCrunch, la piattaforma ha confermato di aver avviato il test per creare un nuovo Reel, da uno esistente, usando un modello, come parte dei suoi impegni nel creare “sempre nuovi modi per semplificare la creazione dei Reels“.

Ancora dal leaker Paluzzi arrivano, via reverse engineering, alcune indiscrezioni su novità che ancora non hanno fatto il loro esordio. In particolare, nel mentre lavora all’introduzione di un nuovo chat theme, dedicato al Doctor Strange, verosimilmente dedicato al film “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” in uscita a Maggio, Twitter starebbe ancora sviluppando la funzione Bacheche (ex Canvas), che avrebbe raggiunto un nuovo livello di sviluppo.

In particolare, tale funzione potrebbe far sì che si parli con le persone che sono nella stessa bacheca, e che – salvo poi cancellarli – vi si possano deporre regali, disegni, emoji e adesivi, oltre a includervi foto prese dal proprio rullino, post, Storie, e Reels.