Instagram: in sviluppo piccole migliorie per Storie e creazione dei contenuti

Proseguono i lavori di sviluppo, su Instagram, con la piattaforma di photo-sharing di Menlo Park che, dopo la carrellata di indiscrezioni relative ai Reels, torna protagonista di ulteriori rumors, questa volta riguardanti le Storie e la creazione di nuovi contenuti.

Messi a regime i suggerimenti dei post consigliati, il team del CEO Adam Mosseri si è dedicato allo sviluppo di ulteriori migliorie dedicate alle Storie: secondo il leaker Alessandro Paluzzi, ciò dovrebbe tradursi, prossimamente, mediante un’apposita voce con tanto di selettore, nella facoltà di visualizzare una griglia nella fotocamera in-app intenta a realizzare tale formato.

Sempre attraverso un’operazione di reverse engineering, volta a portare alla superficie funzionalità non palesi in quanto ancora in sviluppo, il noto leaker ha mostrato come sia in corso d’opera un pulsante, a forma di “+”, accanto al nickname dell’utente: mediante il tocco di tale rimando, si aprirebbe un menu contestuale, con l’elenco di varie tipologie di contenuto che possono essere create, tra cui le Storie, i Reels, un mini-video per IGTV, o una Guida.

Quest’ultimo contenuto, dotato di un’apposita voce relativa alla privacy (in ragione della quale l’utente autorizzerà o meno a che un suo post possa essere utilizzato per far parte delle altrui Guide), permetterebbe all’utente di fornire consigli su luoghi o prodotti preferiti, o di raccomandare taluni post. Parimenti, si tratterebbe di uno strumento che consentirebbe ai semplici curiosi di scoprire ed apprezzare i suggerimenti o i consigli di editori, organizzazioni, personaggi pubblici, o creators attivi su Instagram.

Al momento, le novità rendicontate da @alex193a, alias Alessandro Paluzzi, non sono ancora visibili, anche se sembrerebbe che il menu contestuale elencante le tipologie di contenuto che possono essere create sia già in rilascio a favore di alcuni utenti della piattaforma operativa iOS, mentre ancora nulla sarebbe stato avvistato sul fronte degli Android users, per i quali di conseguenza non è ancora possibile parlare di roll-out iniziato.