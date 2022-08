Instagram: in sviluppo novità in stile TikTok e funzione in stile BeReal

Ascolta questo articolo

Instagram, il noto photo sharing di Meta Platforms, nelle scorse ore ha confermato il test interno di una curiosa funzione in stile BeReal, anche se un’altra scoperta conferma che il chiodo fisso, a Menlo Park, sia ancora e sempre TikTok.

La prima novità riguardante Instagram fa riferimento a test condotto di recente dalla piattaforma che, nell’inseguire TikTok, aveva collaudato un feed verticale nel quale mostrava a schermo intero Storie, Reels, e post regolari (foto / video): come noto, la novità non piacque e, sommersa dalle critiche, la piattaforma di Menlo Park dovette interromperne il test promettendo che non avrebbe introdotto tale feed “tanto presto“. Secondo quando scoperto dal leaker Radu Oncescu, Instagram avrebbe, però, forse trovato la quadra dell’insieme, stante un test che avrebbe avviato in merito.

Gli screenshot desunti via reverse engineering e condivisi dall’esperto, nel caso specifico, hanno evidenziato che, dal logo di Instagram, il menu a discesa che comprende le voci “Segui” o “Preferiti” per l’ordinamento del feed, è destinato ad accogliere anche la nuova voce / opzione “switch to full screen feed“, grazie alla quale si potrà attivare il discusso feed a propria discrezione, solo se lo si desidera e si preferisce un’esperienza in stile TikTok.

Dopo la salomonica soluzione in questione, ancora in preparazione, è tempo di una nuova rivelazione, questa volta ad opera del leaker Alessandro Paluzzi che ha scoperto, con annessa ammissione di un portavoce della piattaforma (che ha parlato della funzione come di un “prototipo” in test interno, senza fornire ulteriori dettagli in merito), lo sviluppo della funzione “IG Candid Challenges”.

Quest’ultima prende spunto dall’app BeReal (varata nel 2019 e molto popolare tra la generazione Z) e prevede che, in un momento casuale della giornata, si riceva una notifica con la conseguenza che si avranno 2 minuti di tempo per riprendere e condividere qualcosa tramite l’app fotocamera dello strumento, che riprenderà tramite la fotocamera anteriore e posteriore del telefono. A realizzazione conclusa, come sottolineato dal portale The Verge, ” i contenuti condivisi tramite le sfide appariranno nella barra delle Storie“.