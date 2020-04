Instagram: in sviluppo lo sticker per le sfide, o "Challenge sticker"

Ultimamente, Instagram è intervenuta in sostegno delle imprese particolarmente colpite dalla crisi economica generata dal coronavirus e, in più, al già presente sticker che nelle Storie permette di aderire a raccolte fondi di varie Ong o no profit agencies, ha attivato anche il pulsante d’azione che permette di effettuare una donazione, dal photo-sharing, verso iniziative benefiche in auge su Facebook.

Più sul versante “meno impegnato”, invece, è da ascrivere una novità appena scovata che, ispirata anche alle tante sfide che in questo periodo utenti più o meno noti stanno lanciandosi a vicenda, potrebbe contribuire a far crescere il tempo passato dagli utenti in-app.

La scoperta in questione è da attribuire alla nota leaker Jane Manchun Wong che, a tal proposito, ha condotto un’analisi di reverse engineering sulla propria versione di Instagram, analizzandone il codice riga per riga, alla ricerca di stringhe non presenti in precedenza. Trovate queste ultime, la programmatrice ha dedotto come a Menlo Park stiano lavorando su un nuovo adesivo, per post e Storie, ispirato a una feature di TikTok.

Quest’ultima, che di recente ha mutuato da Instagram il look del profilo utente, ha da tempo una funzione chiamata Duet che, acquisito il video di un utente, permette a un secondo di girare un video, diviso col primo, in cui fa le stesse cose dell’altro utente, all’insegna di una sfida o duetto a distanza. Qualcosa del genere sarebbe allo studio anche presso Instagram, col nome di “The Challenge Sticker”, o sticker della sfida.

Tale adesivo potrebbe essere apposto a un post o a una Storia, richiederebbe di precisarne il nome, quale titolo della sfida, e di taggare la persona o gli interlocutori, se più di uno, ai quali offrire il proprio guanto di sfida (a fare altrettanto, o meglio). Oltre a poter essere invitati dagli altri a siffatte sfide, sembra che, in questa feature, della quale non si conoscono i progetti di effettivo rilascio, gli utenti possano anche passare a cercare in modo attivo le sfide che gli più interessano, cui magari aderire.